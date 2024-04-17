На конференции «Авангард» в Челябинске обсудили эффективные форматы коммуникации для НКО

Пресс-релизы в виде отчетов заменят креативными постами в соцсетях

Сегодня, 17 апреля, в Челябинске состоялось открытие межрегиональной конференции «Авангард». Участники обсудили эффективные форматы коммуникации для некоммерческого сектора, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



Сама конференция необычная — передвижная. География ее проведения в прошлом году представлена Москвой, Самарой, Архангельском, Владикавказом, Барнаулом, Ярославлем. Второй сезон открывает Челябинск, где на одной площадке собрались представители медиа, PR, органов власти и некоммерческих организаций.

«Фокус конференции — на коммуникации и технологиях, которые делают ее эффективной. В некоммерческой сфере представлено много площадок и круглых столов, где обсуждают законодательство, господдержку, работу НКО, но мало говорится о коммуникации. Хотя она в основе всех рабочих процессов. Аналогичная ситуация когда-то была с фандрайзингом. Сейчас важность профессии фандрайзера не обсуждается, время подтвердило важность и нужность таких специалистов. Сегодня необходимо, чтобы НКО осознали важность построения эффективной коммуникации и выстроили работу в этом направлении», — говорит директор по коммуникациям и стратегическому развитию центра «Благосфера» Елена Темичева.

По ее словам, внешнюю коммуникацию многие НКО ошибочно приравнивают к подготовке пресс-релизов. Но этот формат работы с медиа далеко не всегда эффективен.





«Представители НКО думают, что есть одна форма, которая их спасет, и почему-то этой формой был выбран пресс-релиз. Давайте на минуту забудем, что журналисты вообще существуют. Что мы можем сделать, чтобы напрямую поговорить с благополучателями, меценатами и волонтерами? Одна из самых эффективных — прямая коммуникация, которая реализуема через живое общение, через посты в соцсетях, круглые столы», — считает руководитель лаборатории мультимедийного опыта Silamedia Оксана Силантьева.

Привлечение нейросетей для успешной коммуникации, по ее словам, также оправданно, но вторично, поскольку за любой новацией все-таки стоит человек.





«Соцсети — это живая аудитория, с которой НКО должны взаимодействовать определенным образом, с определенными целями. Основная задача — делать интересный контент, который будет повышать узнаваемость и работать на привлечение новых участников. В качестве примера успешной коммуникации в соцсетях можно привести страницу „ВКонтакте“ благотворительного фонда „Ночлежка“ (Москва), фонда „Мельница“ (Карелия), фонда защиты городских животных (Москва). Некоторые страницы ведут профессиональные сотрудники, но возможно через обучение кадров внутри НКО добиться аналогичного эффекта», — убежден руководитель центра социальных коммуникаций «Социальный эффект» Виталий Самолет.

Директор АНО «Мама-клуб» Елена Ставрова рассказала о собственном опыте продвижения организации в соцсетях, когда в качестве ключевой площадки была выбрана страница в «Одноклассниках».





«Казалось, что наша аудитория представлена только в одной соцсети. Зачем тогда нужно продвижение организации в других? Но это было ошибкой, потому что бизнес-партнеры и представители органов власти, оказалось, заходят и читают другие соцсети. Так возникла необходимость написания разных постов для каждой отдельной социальной сети. Методом проб и ошибок мы все же пришли к результату», — уточнила она.

Специалист по связям с общественностью Всероссийского общества слепых Артем Филиппов отметил, что важно поднимать вопросы доступности информации и широкого информирования граждан о деятельности НКО и здесь также важна коммуникация.





«В Челябинской области много зависит от личных связей с журналистами. Если есть прямой контакт с медиа, то все получается гораздо проще. Не нужно забывать, что журналисты — это живые люди, которые, посетив мероприятие НКО, искренне интересуются перспективами реализации благотворительного проекта. Чтобы благополучатели, меценаты, журналисты узнали про НКО, должен быть постоянный источник информации», — пояснил начальник управления общественных связей правительства региона Дмитрий Семенов.

НКО необходимо выстроить коммуникации с медиа, возможно, установить должность пресс-секретаря либо делегировать полномочия кому-то из сотрудников, считает он. Зачастую представители НКО обращаются с просьбой широко осветить в СМИ мероприятие, но сами не знают, какие акценты должны быть представлены в итоговых публикациях и сюжетах.

По словам гендиректора фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» Михаила Комиссарова, Челябинская область в этом году вошла в тройку лидеров в стране по количеству привлеченных НКО президентских грантов. В регионе созданы и работают сотни некоммерческих организаций, эта сфера активно развивается.





«В нашем регионе есть продовольственные и благотворительные фонды, центры помощи больным детям, женщинам и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Есть те, кто занимается организацией гуманитарной помощи, в том числе в зону СВО. Некоммерческий сектор экономики развивается высокими темпами. Некоммерческим организациям по инициативе губернатора ежегодно оказывается поддержка в виде грантов», — уточнил Михаил Комиссаров.

Отметим, передвижная конференция «Авангард» ежегодно проходит в нескольких регионах нашей страны, она разработана в рамках проекта центра «Благосфера», Центра медиакомпетенций некоммерческого сектора и проводится при поддержке Фонда президентских грантов.





Во второй день конференции участники посетят челябинский фонд продовольствия «Русь», Исторический музей Южного Урала, студенческое пространство «Наш этаж» и Дом молодежных НКО на территории ЮУрГУ. Организаторы уверены, что такая насыщенная программа поможет развитию профессиональных компетенций в сфере коммуникационных технологий.