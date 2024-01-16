Более 60 проектов челябинских НКО получили президентские гранты

Их реализация начнется с 1 февраля

63 некоммерческие организации из Челябинской области стали победителями первого конкурса президентских грантов 2024 года. С таким результатом регион стал третьим по количеству выигранных грантов: обошли Южный Урал Москва и Санкт-Петербург. Всего южноуральским НКО направят более 129 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

В числе проектов-победителей — проект по историко-культурному просвещению детей и подростков «Удивительные истории легенд Челябинской области» творческого объединения «Доброе кино»; проект организации по адаптивному спорту и туризму «Вершина» — «Миссия выполнима: история одного восхождения», направленный на пропаганду здорового образа жизни; программа «Народный обед» Челябинского благотворительного фонда продовольствия «Русь»; проект «Подкованный доктор», направленный на проведение занятий по иппотерапии для детей с ОВЗ, созданный АНО «Добрая лошадка», и многие другие.

Лидером по размеру гранта стала организация помощи детям и взрослым с особыми потребностями «Звездный дождь», чей проект «Тиражирование эффективных образовательных технологий обучения детей с расстройством аутистического спектра дошкольного и младшего школьного возраста» получил 12,8 миллиона рублей.

Победители начнут реализовывать проекты уже с 1 февраля 2024 года.

Кстати, сейчас идет прием заявок на второй конкурс президентских грантов. Принимать их будут до 20 февраля. Все подробности можно узнать на сайте фондкультурныхинициатив.рф