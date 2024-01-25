В Челябинской области расширили перечень НКО — получателей льготы по налогу на имущество

Депутаты ЗСО одобрили поправки, внесенные губернатором Алексеем Текслером

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании 25 января 2024 года рассмотрели изменения в региональный закон «О налоге на имущество организаций». Поправки приведут этот нормативный акт в соответствие с федеральными положениями, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Корректировку инициировал губернатор Алексей Текслер.

Изменения в региональный закон утвердили сразу в трех чтениях. В соответствии с поправками Налогового кодекса и постановлением правительства РФ расширен перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, которые могут получать льготу по налогу на имущество. На местные преференции смогут рассчитывать частные образовательные и благотворительные организации, которые реализуют общественно значимые и социально важные услуги и товары народного потребления.

Все СОНКО должны быть включены в профильный реестр. Ранее в список попадали организации, которые получают президентские гранты или субсидии в рамках федеральных, региональных или местных программ, а также производители и поставщики социально важных и значимых товаров и услуг. По состоянию на 31 июля 2023 года в реестр включены 1090 социально ориентированных некоммерческих организаций.

Законопроект также ограничивает срок действия льготы по налогу на имущество для сельскохозяйственных организаций, получивших государственные гарантии Челябинской области под банковские кредиты (до 31 декабря 2026 года). Это связано с отсутствием новых проектов, для реализации которых предоставляются такие госгарантии. Организации, уже их получившие, смогут пользоваться льготой весь период действия. Вступление в силу начнется с 1 января 2025 года.