В Челябинске стартовал ремонт Бродокалмакского тракта

Работы завершат к концу лета

С сегодняшнего дня, 20 апреля, в Челябинске приступили к ремонту Бродокалмакского тракта от улицы Бажова до Курганского шоссе. Как сообщили в пресс-службе администрации города, подрядчик уложит новый асфальт, заменит бордюры, обустроит тротуары и остановки.

«Для обеспечения безопасности на участке ремонта уже установлены временные дорожные знаки. Просим водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута»,— добавили в мэрии.

Все работы завершат до конца августа.

Напомним, с 6 апреля в городе ремонтируют путепровод над железнодорожными путями на Бродокалмакском тракте. До конца октября там демонтируют существующие конструкции, отремонтируют опоры и пролеты, восстановят водоотвод и лестничные сходы. На проезжей части заменят асфальт и нанесут разметку.