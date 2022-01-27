Глава ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков раскритиковал проект обособления трамвайных путей в региональном центре. Ситуация поставлена на контроль в ГИБДД города. Об этом сегодня, 27 января, на первой большой пресс-конференции заявил Михаил Скоков.
«Строительные работы не были согласованы с министерством внутренних дел, поэтому они будут остановлены. Специалисты считают проект неэффективным, и я это мнение разделяю», — заявил начальник регионального ГУ МВД.
Напомним, обособлять трамвайные пути бордюром начали в сентябре прошлого года. Автомобилисты сразу же отметили «дыры» в проекте, полагая, что необходимость пересечения трамвайных путей все же имеется, а поднять машину в воздух никак не возможно.