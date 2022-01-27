В Челябинске по требованию полиции прекратили установку бордюров вдоль трамвайных путей

Проблемами проекта поручено заняться начальнику городской ГИБДД Алексею Горшкову

Глава ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков раскритиковал проект обособления трамвайных путей в региональном центре. Ситуация поставлена на контроль в ГИБДД города. Об этом сегодня, 27 января, на первой большой пресс-конференции заявил Михаил Скоков.

«Строительные работы не были согласованы с министерством внутренних дел, поэтому они будут остановлены. Специалисты считают проект неэффективным, и я это мнение разделяю», — заявил начальник регионального ГУ МВД.

Напомним, обособлять трамвайные пути бордюром начали в сентябре прошлого года. Автомобилисты сразу же отметили «дыры» в проекте, полагая, что необходимость пересечения трамвайных путей все же имеется, а поднять машину в воздух никак не возможно.