В Челябинске почтили память жертв Холокоста

Свечи памяти зажгли члены Правительства, Администрации, Заксобрания и ассамблеи народов региона

27 января в Челябинске состоялся Международный день памяти жертв Холокоста. На мемориальном мероприятии члены Правительства, Администрации, Заксобрания и ассамблеи народов региона. Участники встречи зажгли свечи в память о жертвах Холокоста, жителях блокадного Ленинграда и граждан погибших в годы войны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальных отношений области.



На мероприятии представили выставку «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение». Здесь же презентовали исследовательскую работу и выставку «Стена памяти: южноуральцы-освободители Аушвица» Анетты Филипповой педагога МОУ «Травниковская СОШ» и Яны Кайтмазовой студентки ЧелГУ.

Прошло мероприятие в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история», Организовали день памяти члены «Еврейский благотворительный центр «ХЭСЭД НЭХАМА».

Выставки посвященные Холокосту будут работать в историческом парке до 15 февраля, посмотреть на них сможет любой желающий.