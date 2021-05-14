Предприятия Челябинской области почти в два раза увеличили инвестиции в экологию

На охрану окружающей среды в 2020 году направили 8,3 млрд рублей

Объем инвестиций предприятий, направленных на защиту окружающей среды, в 2020 году превысил 8,3 млрд рублей. Это в 1,8 раза больше, чем в 2019-м (4,5 млрд рублей), сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Инвестиции, направленные на охрану атмосферного воздуха, увеличились на 21% (больше на 800 млн рублей по сравнению с 2019 годом). На защиту земельных ресурсов промышленники направили 3,2 млрд рублей, что в шесть раз превышает сумму инвестиций в 2019-м. На охрану водных ресурсов потратили более 1 млрд рублей, сумма отчислений увеличилась почти на треть.

Необходимость экологической модернизации предприятий отметил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. В Челябинской области эта работа активно ведется — по инициативе губернатора региона Алексея Текслера заключены соглашения о снижении выбросов и модернизации оборудования со всеми предприятиями, оказывающими существенную экологическую нагрузку.