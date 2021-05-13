Тридцатиградусную жару прогнозируют синоптики в Челябинской области

Погода будет безветренной и облачной

В последний рабочий день в Челябинской области столбики термометров поднимутся до +31°C. По данным синоптиков, погода будет безветренной. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

В ночь на пятницу, 14 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ртутные столбики покажут +8, +13°C, в низинах чуть прохладнее — до +2, +7°C. Днем воздух прогреется до +26, +31°C. Ветер неустойчивый слабый.

В Челябинске 14 мая осадков синоптики также не прогнозируют. Ночью столбики термометров опустятся до +10, +12°C, днем потеплеет до +29, +31°C. Ветер также неустойчивый слабый.

В предстоящие выходные дни погода в Челябинской области ожидается аномально жаркой. За подробными прогнозами следите на нашем сайте.