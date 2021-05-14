В Челябинской области ожидается аномально жаркая погода

Сегодня днем, 14 мая, столбики термометров поднимутся до +31°C

В последний рабочий день в Челябинской области столбики термометров поднимутся до +31°C. По данным синоптиков, погода будет безветренной. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

В пятницу днем, 14 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +26, +31°C. Ветер неустойчивый слабый.

В Челябинске в пятницу осадков синоптики также не прогнозируют. Днем потеплеет до +29, +31°C. Ветер также неустойчивый слабый.

В предстоящие выходные дни погода в Челябинской области ожидается аномально жаркой. За подробными прогнозами следите на нашем сайте.