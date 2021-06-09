Регионы РФ с нового года смогут заменить коммерческие кредиты на бюджетные

Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, инициированные губернатором Алексеем Текслером

9 июня на заседании Государственной думы депутаты единогласно приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие субъектам федерации с 1 января 2022 года замещать коммерческие кредиты бюджетными. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.



Напомним, в апреле 2021 года, выступая перед Федеральным собранием, президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы, имеющие задолженность по коммерческим кредитам свыше 25 процентов собственных доходов, получат возможность заменить эти долги бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. С такой инициативой ранее, 31 марта, выступал на совещании главы региона с правительством губернатор Челябинской области — и одновременно руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер. Тогда же он заявил о необходимости создания инструментов для финансового оздоровления субъектов Федерации, эта тема звучала и на заседании комиссии Госсовета 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, принятый депутатами закон предусматривает предоставление регионам кредитов из федерального бюджета для реализации инфраструктурных проектов и погашения долгов по кредитам коммерческим. Заявки субъектов будут рассматриваться трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений.

«Более 300 миллиардов рублей выделяется на замещение коммерческих кредитов бюджетными. Коммерческие кредиты, которые брали много лет назад, в обслуживании стоят зачастую 10 и более процентов. Это более 30 миллиардов средств, которые регионы тратили, перечисляя банкам за обслуживание. Сейчас деньги останутся в регионах на решение задач, которые в каждой области, в каждом субъекте Российской Федерации существуют», — цитирует пресс-служба председателя Думы Вячеслава Володина.

Володин также отметил, что одна из причин закредитованности российских областей — тот факт, что около 15 лет назад стоимость банковских и бюджетных кредитов была практически одинаковой. Принятие же закона, по словам председателя думского комитета по бюджету и налогам, только в 2021 году позволит регионам сэкономить больше 217 миллиардов рублей. Эти средства, таким образом, можно будет потратить на решение актуальных социальных проблем.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», возможность замещения коммерческих кредитов бюджетными в первую очередь полезна для регионов с самой депрессивной экономикой. Челябинская область к таковым не относится.

