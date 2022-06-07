Челябинка Кристина Новицкая завоевала золото первенства России по тяжелой атлетике

Еще два южноуральца завоевали серебряную и бронзовую медали

Сильнейшая южноуральская штангистка Кристина Новицкая подтвердила статус фаворита на первенстве России среди юниоров до 23 лет. На соревнованиях в Сыктывкаре челябинка показала лучшие результаты в рывке и толчке, победив по сумме двоеборья. Еще два южноуральских спортсмена завоевали серебряную и бронзовую медали, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В столице Коми в соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 50 регионов страны. В том числе и лидеры юниорской сборной России до 23 лет. Среди них и челябинка Кристина Новицкая. Двукратная чемпионка Европы (2016 и 2018 годов) подтвердила статус фаворита, уверенно выиграв юниорские соревнования. Южноуральская спортсменка показала лучшие результаты в рывке (81 кг), толчке (107 кг), в итоге по сумме двоеборья 188 кг — это на 22 кг больше, чем у серебряного призера Миланы Кутякиной из Татарстана.

Достойно выступили и два других представителя Челябинской области. Татьяна Сашина, дающая параллельный зачет Санкт-Петербургу, стала обладателем серебряной медали в весовой категории до 87 кг. Она «рванула» штангу в 83 кг, в толчке показала 106 кг, набрав по сумме двоеборья 189 кг. Наконец, бронзу среди юниоров в категории до 55 кг завоевал Озал Абдулгамидов. По сумме двоеборья он набрал 210 кг.

Подготовили призеров первенства России тренеры Павел Григорьев, Денис Горбунов и Борис Боровинских.