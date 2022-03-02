В Челябинске аэропорт имени Курчатова объявил о приостановке работы карт Priority Pass и Lounge Key, которые позволяют посещать бизнес-залы аэропортов по всему миру. Пресс-служба воздушной гавани объяснила изменения в обслуживании пассажиров бизнес-класса техническими причинами.
Держатели карт Priority Pass и Lounge Key не смогут воспользоваться программами их лояльности в бизнес-залах челябинского аэропорта.
«По техническим причинам Международный аэропорт им. Курчатова приостанавливает обслуживание пассажиров по картам Priority Pass и Lounge Key в бизнес-залах терминалов внутренних и международных линий», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Аэропорт принес свои извинения пассажирам.