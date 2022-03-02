Челябинский аэропорт Курчатов вносит изменения для пассажиров бизнес-класса

На терминалах отменили обслуживание по картам Priority Pass и Lounge Key

В Челябинске аэропорт имени Курчатова объявил о приостановке работы карт Priority Pass и Lounge Key, которые позволяют посещать бизнес-залы аэропортов по всему миру. Пресс-служба воздушной гавани объяснила изменения в обслуживании пассажиров бизнес-класса техническими причинами.

Держатели карт Priority Pass и Lounge Key не смогут воспользоваться программами их лояльности в бизнес-залах челябинского аэропорта.

«По техническим причинам Международный аэропорт им. Курчатова приостанавливает обслуживание пассажиров по картам Priority Pass и Lounge Key в бизнес-залах терминалов внутренних и международных линий», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Аэропорт принес свои извинения пассажирам.