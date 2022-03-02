Прокуратура запросила 12,5 года колонии для бывшего замминистра экономического развития Челябинской области

Антон Бахаев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

В среду, 2 марта, в Центральном районном суде Челябинска гособвинитель выступил в прениях сторон по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева и директора ООО «Элефант-Формат» Михаила Смирнова. В зависимости от степени участия они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере и даче взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, в 2017 году подсудимые, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили из бюджета Челябинской области свыше 33,5 миллиона рублей. Средства были выделены для проведения XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств.

После чего директор коммерческой фирмы передал замминистра ранее оговоренную взятку в сумме 2,9 миллиона рублей за незаконные действия, связанные с организацией заключения между АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» и ООО «Элефант-Формат» 13 договоров по подготовке форума по завышенным ценам.

«Подсудимые в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлений не признали. В прениях сторон государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания бывшему чиновнику в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 29 миллионов рублей. С лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной и муниципальной власти на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Смирнову запросили наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 29 миллионов рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.