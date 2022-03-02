Челябинская область приняла первых беженцев из Донбасса

На Южный Урал приехали 33 вынужденных переселенца

Первые беженцы из Донбасса прибыли на территорию Челябинской области. Об этом в среду, 2 марта, сообщает пресс-служба регионального министерства социальных отношений.

«Всего на территории региона в настоящее время находятся 33 человека, которые покинули территорию Луганской и Донецкой народных республик. Среди вынужденных переселенцев 14 несовершеннолетних», — говорят в ведомстве.

Все беженцы добрались до Челябинской области самостоятельно и нашли приют у родственников и друзей. Пункты временного размещения, которые подготовлены для приема беженцев на базе трех санаториев, пока пустуют.

«По поручению президента все вынужденные переселенцы получат единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. С каждой семьей установлен контакт и организована индивидуальная работа по социально-бытовой и трудовой адаптации. Подключены все необходимые службы. Решаются вопросы по оформлению документов, медицинских полисов, детей устраиваем в детсады и школы», — поясняет министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

В Челябинской области открыта горячая линия для вынужденных переселенцев из Донбасса. Многоканальный номер 8-800-201-90-33 работает круглосуточно.