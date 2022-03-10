Хакеры атаковали сайт администрации Челябинска

В мэрии проводят восстановительные работы

Сайт администрации Челябинска подвергается массированной DDoS-атаке, что приводит к сбоям в его работе. Об этом в четверг, 10 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В настоящее время совместно с провайдером проводятся мероприятия по его восстановлению. Чтобы оставаться в курсе событий в жизни города, рекомендуем жителям подписаться на официальные аккаунты администрации в соцсетях», — обратились к челябинцам представители администрации Челябинска.

Новости администрации Челябинска можно прочитать в «ВКонтакте», «Одноклассниках», Инстаграме и Телеграме.

Также южноуральцы жалуются на недоступность сайта региональной прокуратуры. При переходе по ссылке портал выдает ошибку.