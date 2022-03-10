По итогам российского театрального фестиваля «Розовфест» в Ярославле спектакль Челябинского театра драмы им. Наума Орлова получил первые призы сразу в трех номинациях. И это максимум среди всех участников события.

Челябинский театр представлял спектакль «Номер 6», знаковую для драмы постановку приглашенного режиссера Данила Чащина. Душная палата, душные люди, диагнозы направо и налево — всю эту чеховщину превратили в сюрреалистическую историю с бомбической музыкой, необычной сценографией и лаконичными деталями. Кажется, от Чехова осталась только атмосфера… Пока на сцене не появляется воплощение его самого.



На фестивале «Розовфест» спектакль взял первый приз сразу в трех номинациях. Само действо отметили как «Лучший спектакль большой формы». А актеры Николай Осминов и Владимир Зайцев получили награды за лучшие мужские роли, первого и второго плана.

Добавим, что «Розовфест» проходил в Ярославле со 2 по 7 марта. Конкурсная программа фестиваля стартовала в этом году, благодаря профессиональному жюри. Ранее фестиваль был лишь смотром и площадкой для общения. Членами жюри нового сезона стали театральные критики, культурологи и эксперты «Золотой маски».

Напомним, что кроме Челябинской драмы в фестивале принимал участие и Молодежный театр. Ему тоже досталась награда.