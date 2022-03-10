Челябинский депутат Сергей Резников: «Санкции против России могут обернуться благом для страны»

Депутат из Ленинского района Челябинска Сергей Резников уверен, что санкции Запада в отношении России только помогут стране

Первое областное информагентство продолжает публиковать мнения известных на Южном Урале людей, высказывающихся о ситуации на Украине. Региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», заместитель секретаря Ленинского местного отделения партии «Единая Россия», депутат Ленинского райсовета Сергей Резников — о роли, которую сыграют санкции в ближайшем будущем РФ.



«Мы, россияне, своих не бросаем. Большинство наших граждан понимает: то, как люди жили в Донбассе последние 8 лет, как они это терпели, как выживали, надо было рано или поздно прекращать. Мы живем в XXI веке, и у людей должна быть возможность нормально жить.

Сейчас, когда наше государство ведет военную спецоперацию на территории Украины и подвергается давлению со стороны ряда стран, мы все должны сплотиться и поддерживать политику президента и губернатора Челябинской области.

При этом считаю, что санкции, с которыми столкнулась Россия, могут обернуться и благом для бизнеса. Если государство примет меры по поддержке бизнеса, а особенно малых и средних компаний, предприниматели смогут активно развиваться и занимать освобождающиеся с уходом иностранных компаний ниши. А это обеспечит не только производство всех необходимых товаров местными производителями, но и новые рабочие места».