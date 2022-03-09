В селе Октябрьском завершили ремонт стационара районной больницы

Медучреждение в ходе рабочей поездки посетил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов

Ремонт в больнице Октябрьского района ведется с 2020 года. В здании капитально отремонтировали хирургическое, терапевтическое, педиатрическое и приемное отделение, операционный блок, а теперь и отделение дневного стационара. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Внутренние отделочные работы провели в процедурных и санитарных помещениях, перевязочных кабинетах, коридорах, палатах. В медучреждении заменили двери, лифт, мебель, установили новые системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, полностью поменяли сантехнику. Скоро в больнице появится новый современный цифровой рентген-аппарат.

В районной больнице в 2021 году стартовали работы по капремонту здания поликлиники № 2, проведен демонтаж. После ремонта здесь разместят лабораторию, фтизиатрическую службу и актовый зал.

Также в этом году завершился капитальный ремонт ФАПа в поселке Березовском. Там заменили крышу, электропроводку, систему отопления, утеплили и обновили фасад, провели работы по внутренней отделке, смонтировали пожарную сигнализацию. Также построили два новых фельдшерских пункта — в селе Чудиново и деревне Уйско-Чебаркульской, где сейчас ведется работа по подключению коммуникаций.

«Безусловно, мы видим изменения, и они не заканчиваются. На территории Октябрьского района в 2022 году по программе „Модернизация первичного звена“ запланирован капитальный ремонт 6 фельдшерско-акушерских пунктов и строительство нового ФАПа в поселке Крутоярском. Также по программе модернизации планируется продолжить обновление автопарка медицинского учреждения. В 2021 году в больницу уже поступили 3 новых автомобиля: два из них — скорой помощи и один — легковой автомобиль для оказания неотложной медицинской помощи пациентам», — прокомментировал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Добавим, с 2012 по 2021 год в Октябрьском районе 15 человек стали участниками программы «Земский доктор» и 7 человек — программы «Земский фельдшер».