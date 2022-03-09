После новости о закрытии в челябинских McDonald’s выстроились очереди

Цены на бургеры и картошку фри не изменились

В Челябинске, как и во всей России, могут закрыться точки McDonald’s. Об этом решении сообщил глава компании Крис Кемпчинский. Однако в среду, 9 марта, челябинские рестораны быстрого питания продолжили работать. Новость о закрытии подогрела ажиотаж: в залах выстроились большие очереди желающих напоследок пообедать фирменными бургерами.



В полчетвертого в McDonald’s ТРК «Урал» не протолкнуться. На кассе очередь из 20 человек, столько же заказов в режиме «готовка» отображается на экранах. Свободных мест в зале нет. Гости в куртках толпятся на зоне выдачи или сидят за столиками — с чеками или уже с подносами, на которых лежат картошка фри, бургеры и фирменные напитки.

Сотрудники на кассе работают как ни в чем не бывало. На вопросы, будет ли ресторан работать завтра, спокойно кивают и улыбаются: «Пока работаем». В других филиалах Челябинска сотрудники реагируют аналогично, о закрытии нет и речи.

В то же время информацию о приостановке работы ресторанов в Челябинске подтвердили в головном офисе McDonald’s в Москве. Но никаких подробностей, вплоть до даты закрытия, не сообщают. В российских телеграм-каналах появилась информация, что рестораны McDonald’s в России закроются с 14 марта на неопределенный срок.

«Закрываются все предприятия McDonald’s в России. В связи со сложившейся ситуацией компания информирует о временной приостановке обслуживания гостей в предприятиях сети. Офис компании продолжит работать в прежнем режиме. Компания планирует поддерживать сотрудников и продолжит выплачивать заработную плату, а также обязуется выполнять взятые на себя обязательства перед поставщиками и партнерами», — прокомментировала пиар-менеджер McDonald’s Russia Наталья Меркушова.

Связаться с директорами челябинских ресторанов McDonald’s журналисту ИА «Первое областное» не удалось. Но личные источники сообщают, что руководство челябинских филиалов ждет распоряжений из головного офиса.

В Челябинске рестораны McDonald’s работают с 2007 года. Франшизу компании в регионе контролирует ООО «Региональная сеть предприятий питания». Это франчайзинговый партнер McDonald’s с правом работы в 14 регионах России, в том числе в Челябинской области. По данным «Контур.Фокуса», в компании в 2019 году работали 3733 сотрудника. Учредитель и единственный владелец — предприниматель Кайрат Боранбаев, один из самых влиятельных бизнесменов Казахстана в 2021 году по версии журнала Forbes.