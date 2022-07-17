Позиция губернатора Текслера по отмене акциза на сталь позволит сохранить рентабельность отрасли — эксперты

Для металлургов вводят адресные меры господдержки

Акцизы, введенные в 2021 году для изъятия сверхприбыли у металлургов, потеряли свою актуальность. В условиях падения доходов предприятий из-за снижения экспортных поставок, они обернулись риском приостановки работы печей и массовых сокращений. За отмену акциза на жидкую сталь выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, принципиальная позиция которого в этом вопросе нашла поддержку федеральных властей. ИА «Первое областное» выяснило, что изменится для российских металлургов с введением адресного подхода.

Налоговую базу пересмотрят

В связи с ограничением рынков сбыта и санкциями российские металлурги вынуждены снизить объемы производства стали и сплавов: по итогам июня 2022 года падение составило от 20 до 50% в зависимости от категории предприятий, сообщает ассоциация «Русская сталь». Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) сократил производство чугуна на 30%, общая загрузка мощностей упала на 45%.

Чтобы поддержать динамику объемов производства и не допустить высвобождения сотрудников меткомбинатов, нужны оперативные меры поддержки со стороны государства, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на трехсторонней встрече с губернатором Алексеем Текслером и полпредом в УрФО Владимиром Якушевым.

«Решение правительства РФ было правильное — ситуация с наполнением бюджета после двух ковидных лет сложилась непростая, очень много дополнительных средств бюджета уходило на здравоохранение. Но сейчас надо очень внимательно посмотреть на ситуацию и, может быть, к решению вопроса подойти индивидуально. К тем компаниям, которые, как в Магнитогорске, вкладывают миллиарды в собственное производство и экологические проекты, — один подход, к тем, кто выводят прибыли в офшоры, — другой», — говорит Валентина Матвиенко.

По ее словам, адресный подход к решению проблем металлургов позволит оказать отрасли наиболее эффективную господдержку. В условиях санкций потребление стали в стране сократилось вынужденно, в том числе из-за трудностей в автопроме, и государству нужно создать условия, чтобы металлурги с наименьшими потерями вышли из кризиса, считает она.

О необходимости налоговых послаблений для металлургических предприятий, которые активно инвестируют в производства и сохраняют социальные гарантии, неоднократно заявлял прежде всего губернатор Алексей Текслер. В ходе заседания рабочей группы Госсовета в рамках федерального оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики глава региона говорил о важности отмены акциза на жидкую сталь и других мерах поддержки экономики.

«В июле металлургические предприятия, в том числе ММК, могут сработать с убытком от основной деятельности, размер которого в абсолютных значениях рискует составить порядка 1,5 тыс. рублей на 1 тонну продукции. Добавьте сюда издержки металлургов от уплаты акциза на жидкую сталь и возросшего НДПИ — около 1,1 тыс. рублей на каждую тонну продукции. В сумме объем этих налоговых отчислений уже сопоставим с ежемесячным фондом оплаты труда ММК — это более 1 млрд рублей. Несмотря на это, в условиях убыточности производств, металлурги продолжают платить акциз, который вводился с целью изъятия сверхприбыли, что не вполне логично. В этой ситуации необходима немедленная отмена акциза на сталь, о чем заявляли южноуральские металлурги и неоднократно говорил губернатор Алексей Текслер», — считает сенатор от Челябинской области в Совете Федерации Олег Цепкин.

Дифференцированный подход к уплате акциза на сталь предоставит тем предприятиям отрасли, которые инвестирует в производство и социальные программы, дополнительные возможности для пополнения фондов.

«Мы видим, что на уровне региона бизнес по-разному вкладывает средства в социальные проекты, поэтому государство должно быть готово поддержать тех, кто инвестирует в реконструкцию производств, снижение экологической нагрузки, социальные проекты. Так, нацпроект „Экология“ сегодня имеет четкие целевые показатели, и если предприятие выполняет эти индикативы, несет серьезные расходы на экологические программы, то таким инвесторам нужно оказывать максимальную господдержку, в том числе путем отмены акциза на сталь и уменьшения до начальных значений НДПИ», — убежден Олег Цепкин.

Металлургическая отрасль — вторая по объемам налоговых отчислений в бюджеты всех уровней после нефтегазового комплекса, и если сейчас не помочь удержаться предприятиям на плаву, то есть риски значительного снижения производства, уменьшения обеспеченности смежных отраслей экономики сырьем, высвобождения рабочих рук, снижения уровня доходов бюджета.

«Необходимо оперативно, без каких-либо отсрочек и задержек, проработать комплекс мер поддержки металлургических предприятий, принять решение по отмене акциза на сталь уже в осеннюю сессию Госдумы. Сделать это нужно до того как будет рассмотрен вопрос о принятии государственного бюджета на 2023 год и плановый период», — считает сенатор.

По словам эксперта, в целом в условиях падения объемов продаж на внутреннем рынке металла, важно определить стимулы для активации спроса на продукцию металлургов в стране. Это государственная задача, поставленная президентом Владимиром Путиным в рамках апрельского совещания с руководителями металлургических предприятий. Она должна быть выполнена.

Отмена не для всех

Совокупное падение внутреннего спроса на металл по итогам 2022 года может достигнуть 30% (порядка 13 млн тонн), прогнозируют аналитики.

«Внутри страны наблюдается динамика снижения спроса на продукцию металлургов — автомобильное производство существенно сократило объемы закупа. Государству нужно создать условия, чтобы металлурги с наименьшими рисками прошли кризисный период», — убежден промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По его словам, акциз на сталь негативно влияет на рентабельность черной металлургии России, однако нужно учесть, что степень его воздействия зависит от специфики металлургических предприятий (применения доменных или электродуговых печей), используемого ими сырья (железной руды или лома) и сортамента. Одно дело, когда завод производит только заготовку, другое — если выпускает арматуру или плоский прокат, рассуждает эксперт.

«От этих параметров зависит, какой будет доля акциза в цене конечной продукции, у производителей оцинкованных листов, имеющих в своей технологической цепочке доменные печи, она вряд ли превысит 2-3%. Не случайно акциз сейчас отменили лишь для четырех машиностроительных предприятий Волжского трубного завода (входит в состав Трубной металлургической компании) и „Красного Октября“, — они все используют электродуговые печи для выплавки стали, поэтому на их финансовое состояние акциз ощутимо влияет», — говорит Леонид Хазанов.

Он утверждает, что наиболее грамотным будет адресный подход к каждому предприятию отрасли в вопросе отмены акциза на сталь — смотреть, прежде всего, нужно на реальное положение дел на конкретном предприятии и учитывать особенности его деятельности, считает эксперт.

Если предприятие отрасли регулярно выводит прибыль за рубеж через офшорные схемы, не вкладывает в развитие собственного производства, уходит от выполнения социальных гарантий, то и смысла помогать развитию такого бизнеса нет.

Формат адресной поддержки должен учитывать специфику металлургических предприятий, к примеру, многие из них имеют непрерывный цикл производства, который не позволяет даже при значительном снижении загрузки поэтапно сокращать мощности:

«Можно приостановить на две недели работу машиностроительного конвейера, как это происходит в отечественном автопроме, но нельзя на время прекратить выплавку стали без последующего ущерба производству. Специфика металлургических предприятий в том, что работают они все в непрерывном режиме, любой сбой цикла может иметь фатальные последствия. Поэтому инициатива Алексея Текслера об отмене акциза на жидкую сталь изначально была направлена на принятие оперативных мер в отношении предприятий металлургической отрасли. Достигнутые решения позволят сохранить рентабельность металлургов по всей стране, а не только в Челябинской области. Удастся сохранить рабочие коллективы, исполнить социальные гарантии, избежать падения уровня зарплат, что очень важно в условиях кризиса», — считает экономист Сергей Гордеев.

Сохранить рабочие кадры

Вопрос сохранения рабочих мест на металлургических предприятиях очень важен, поскольку заводы традиционно имеют большие трудовые коллективы, в цехах порою работают семейные династии в нескольких поколениях.

«Российские металлургические предприятия являются крупными производственными площадками. Только на основном производстве ММК трудятся десятки тысяч человек, предприятие является градообразующим. Важно не допустить введения режима неполного рабочего дня, массовых сокращений сотрудников. Неполная загрузка мощностей, падение объемов производства также рискует в перспективе привести к дефициту продукции на внутреннем рынке. Сегодня мы отмечаем снижение цен на внутреннем рынке на металл, но в будущем сокращение объемов производства может обернуться резким скачком себестоимости, а в перспективе и конечных цен на продукцию металлургов», — поясняет Сергей Гордеев.

По словам уполномоченного по правам предпринимателей в Челябинской области Александра Гончарова, сокращение предложения на рынке металлопродукции может стать импульсом к росту цен на металл в смежных отраслях — в машиностроении, стройиндустрии и других. А это значит, будут дорожать квадратные метры, сельхозтехника, автотранспорт, трубная продукция, что спровоцирует новый виток инфляции. Поэтому акциз, введенный из-за того, что черная металлургия в 2020-2021 годах чувствовала себя хорошо и сумела заработать на продаже металлопродукции, нужно во время отменить для добросовестно работающих предприятий, считает он.

В Минпромторге России заявили, что ведомство планирует расширить перечень предприятий, которые освобождаются от уплаты акциза на жидкую сталь. Накануне стало известно, что от акциза освободили шесть российских заводов. Четыре из них машиностроительные: «Тяжпрессмаш», «Промлит», «ВКМ-Сталь» и «Алтайвагон». Еще два производят специальные стали: Волжский трубный завод ТМК и корпорация «Красный Октябрь».

В ближайшее время число предприятий, в отношении который федеральный налог будет отменен, значительно вырастет, но до этого необходимо урегулировать технические моменты. К вопросу отмены акциза на жидкую сталь планируется вернуться уже в осеннюю сессию Госдумы.