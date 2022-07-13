Губернатор Челябинской области в рамках Госсовета обозначил меры поддержки экономики

Необходима индексация дотаций регионам минимум на уровень инфляции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе заседания федерального штаба по повышению устойчивости развития экономики обозначил необходимые меры господдержки в условиях санкционного давления, сообщает пресс-служба губернатора. Он выступил с инициативами в качестве руководителя комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы».

«Уже сейчас мы понимаем, что второе полугодие по экономическим показателям будет гораздо сложнее. В этой связи основная задача — поддержать и обеспечить экономическую активность в стране», — считает Алексей Текслер.

Среди первоочередных мер, стимулирующих развитие экономики, — наращивание бюджетных расходов, прежде всего, капитального характера.

«Это важно и по экономическим, и по политических причинам. У нас сейчас самая горячая фаза исполнения национальных проектов», — уточнил губернатор.

Также необходимо оказать поддержку предприятиям-экспортерам в условиях закрытия некоторых рынков сбыта продукции из-за санкционного давления. Важно стимулировать спрос на продукцию региональных предприятий, для это необходимо продолжить снижение ключевой ставки до 6%, а возможно, и меньше. Для обеспечения доступа к дешевым кредитным ресурсам важно сохранить программы оборотного кредитования как минимум для приоритетных отраслей экономики, считает губернатор Челябинской области.

«В первую очередь речь о тех компаниях, кто занимается импортозамещением, импортоопережением. Учитывая рост издержек, такие программы нужно сохранять. Ну и, конечно, развивать программы инвесткредитования с господдержкой. В связи с чем ждем скорейшего запуска программы проектного финансирования для инвестпроектов стоимостью до трех миллиардов рублей, а также программу промышленной ипотеки», — пояснил Алексей Текслер.

По его словам, необходима донастройка налоговой системы под новые экономические реалии. В частности речь идет о снижении налога на добычу природных ископаемых и отмене акцизов на сталь для металлургов.

«Показатели первого полугодия у металлургов, угольщиков не должны вводить нас в заблуждение, особенно хороший первый квартал. Сейчас ситуация совсем другая. Это важно не только для металлургов. У нас большое количество горнорудных предприятий, которые занимаются добычей и находятся часто в моногородах. Они не входят в крупные компании, у которых есть какая-то возможность диверсификации», — пояснил он.

Отдельно губернатор остановился на теме межбюджетных отношений, подчеркнув необходимость увеличения дотаций российским регионам как минимум на уровень инфляции. Решение, по его мнению, необходимо принять до начала формирования бюджета на предстоящий трехлетний период.