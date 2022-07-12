Челябинские металлурги выступили за отмену акцизов на жидкую сталь

Механизм изъятия сверхприбыли больше не имеет оснований

Металлурги в Челябинской области не видят оснований для уплаты акцизов на жидкую сталь в условиях падения доходов предприятий, вызванного отменой экспортных контрактов и санкциями. Акцизы, введенные в конце 2021 года для изъятия сверхприбыли у металлургов, потеряли актуальность, передали депутаты Госдумы от Челябинской области на федеральный уровень. Они считают, необходим возврат к прежней системе налогообложения в виде экспортных пошлин. В тонкостях налогового маневра разбирался корреспондент ИА «Первое областное».

Металлургов услышали

Южноуральские промышленники предложили внести коррективы в Налоговый кодекс с целью отмены акцизов на жидкую сталь. Эта инициатива была озвучена на заседании комитета по налогам и сборам Госдумы РФ, но не получила поддержки парламентариев.

«Мы предложили немедленно приостановить действие акцизов для металлургических предприятий. Проблема налоговой нагрузки актуальна не только для Челябинской области, но и других регионов РФ, где расположены металлургические заводы, — Свердловской, Вологодской, Кемеровской, Липецкой областей. Было принято решение изучить динамику доходов меткомбинатов и налоговых отчислений, которые они произвели по итогам первого полугодия 2022 года, и только потом вернуться к вопросу», — говорит депутат Госдумы РФ от Челябинской области (фракция ЛДПР) Станислав Наумов.

По его словам, сегодня необходимо внимательно оценить положение дел на металлургических предприятиях РФ, реалистично отнестись к прогнозам по объемам производства стали, объемам экспортных поставок. По данным ассоциации «Русская сталь», производство стали и сплавов в июне 2022 года сократилось на 20—50% в зависимости от категории предприятий из-за обрушения экспортных поставок. Прежние рынки сбыта стали оказались закрыты, контракты разорваны.

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) остановил две доменные печи из восьми и сократил производство чугуна на 30%, общая загрузка мощностей комбината упала на 45%.

«Мы не грузим третий месяц на экспорт ничего. Но акциз продолжают брать. Цена на внутреннем рынке упала. У нас была рентабельность производства 20—25%. В мае была рентабельность уже 4%. В июне, если выйдем в плюс, на 0,5 или 1% — будет уже хорошо. Много кризисов мы пережили, но такого еще не было», — сообщил на июньском заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

Ситуация в металлургической отрасли настолько усложнилась в 2022 году, что речи о сверхдоходах уже не идет ни на одном предприятии отрасли.

«Нужно признать, что решение по акцизам изначально было ошибочным. Старые рынки сбыта российской стали, в том числе европейские, в этом году закрылись, хотя и по разным причинам, а новые не открылись. Считаю, нужно время, чтобы заключить контракты, разобраться с логистикой и поставками. Пока мы видим падение объемов поставок и снижение рентабельности у металлургов, что может привести к остановке части производств, переводу сотрудников на неполный рабочий день. Пострадает экономика моногородов, а это уже серьезные социальные и политические риски. Правительству РФ необходимо отменить акцизы, чтобы дать металлургам возможность восстановиться и продолжить реализацию социальных программ в городах присутствия», — считает Станислав Наумов.

По его словам, отмена акцизов даст металлургам поле для маневра, у них появится больше финансовых ресурсов для решения финансовых трудностей, они продолжат выполнять социальные обязательства. От этого государство только выиграет.

«Через экспортные пошлины можно собрать гораздо больше, чем через НДПИ и акцизы. При этом мы создадим условия, чтобы внутри страны металл стоил гораздо дешевле, чем на экспорт, потому что налоговую нагрузку с внутреннего потребления снимем. Именно это я предлагал еще осенью, когда акциз на жидкую сталь только обсуждался», — пояснил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг.

Плюсы отмены налога

По словам уполномоченного по правам предпринимателей в Челябинской области Александра Гончарова, отмена акциза на жидкую сталь благоприятно отразится на финансовом состоянии предприятий. Возможно, это приведет к снижению себестоимости выпускаемой продукции.

«Сегодня объем средств, необходимый для уплаты акциза, закладывается в конечную стоимость металла. Отмена акциза станет стимулом к снижению отпускной цены. Конечно, более дешевая металлопродукция более выгодна для машиностроения, где рентабельность бизнеса и так небольшая — 3—5%. В строительном секторе снижение цен на арматуру также воспримут положительно, жилищный рынок будет развиваться, что очень важно, учитывая его мультипликативный фактор. Льготной ипотекой сможет воспользоваться максимальное количество российских семей», — считает Александр Гончаров.

По его словам, на фондовом рынке после отмены акциза вырастут котировки ценных бумаг металлургических компаний, что оживит рынок торговли акциями.

«С начала года биржевые котировки на жидкую сталь упали в два раза, следовательно, экспортные цены на продукцию металлургов снизились еще больше. Среди причин — санкционное давление и закрытие основных зарубежных рынков сбыта. Поставки в азиатские страны и в Китай только имеют тенденции к росту, но объемы их пока не законтрактованы, ведутся переговоры о сотрудничестве. К слову, Китай не нуждается в больших импортных поставках стали, поскольку сам является одним из крупных экспортеров. Быстрого результата ждать не стоит, поскольку азиатский менталитет сам по себе не предполагает скорого принятия решений», — убежден старший партнер группы компаний «Авуар» Алексей Овакимян.

По его словам, положительная статистика по налогам и сборам по кругу металлургических предприятий сегодня основывается на отчислениях в первом квартале 2022 года, но она не является показательной.

«Российским металлургическим компаниям, имеющим большую кредитную нагрузку, в перспективе грозит дефолт. К этому ведет ситуация с укреплением национальной валюты, ростом финансовой нагрузки и санкциями. Для ММК такие риски менее основательны, поскольку предприятие имеет малую долговую нагрузку и солидный инвестиционный фонд», — считает Овакимян.

В условиях кризиса необходимо оказать поддержку металлургам путем отмены акцизов, что повлечет за собой снижение цен на металл для смежных отраслей экономики и придаст им стимул для восстановления, считает председатель совета директоров группы компании «Микар» Семен Мительман.

«Некоторые представители власти убеждены, что в прошлом году металлурги очень много заработали, что у них есть ресурсы для того, чтобы продолжать перечислять акциз в госбюджет. Считаю, что правительство затянуло с отменой акциза, который вводился как мера для изъятия сверхприбыли. Длительное действие акциза повлекло за собой увеличение отпускных цен на сталь, как следствие — удорожание сырья для смежных отраслей. В январе — июне 2022 года, по нашим подсчетам, рост цен на металл и изделия из него составил от 10 до 12%, в результате выросла себестоимость продукции машиностроения», — говорит Семен Мительман.

Финансовая нагрузка машиностроителей увеличивается. При этом многие предприятия активно участвуют в программах импортозамещения, им требуются ресурсы для увеличения выпуска продукции, которая способна заместить зарубежные аналоги.

Риски для инфляции

О том, какими последствиями грозит сохранение акциза на жидкую сталь, сообщили участники июньского заседания Союза промышленников и предпринимателей. Металлурги заявили о рисках значительного сокращения производства, приостановке инвестпрограмм, отправке людей в неоплачиваемые отпуска.

«Аналогичная ситуация складывается во всей отрасли черной металлургии, и, если она сохранится до конца 2022 года, последствия будут трудно преодолимы. Речь идет не только о социальных рисках. Снижение производства стали в стране приведет к сокращению предложения на рынке металлопродукции, а затем и к росту цен на металл в смежных отраслях — в машиностроении, стройиндустрии. А это значит, будут дорожать квадратные метры, сельхозтехника, автотранспорт, трубная продукция и т. д. Мы получим новый виток инфляции», — считает Александр Гончаров.

Акциз, введенный из-за того, что черная металлургия в 2020—2021 годах чувствовала себя хорошо и сумела заработать на продаже металлопродукции, нужно вовремя отменить. Лучше вернуться к прежней системе изъятия сверхприбыли — экспортным пошлинам, убежден эксперт.

По словам Станислава Наумова, в планах — повторно сформировать депутатский запрос, провести переговоры с представителями Минпромторга России по отмене акцизов, инициировать парламентские слушания до 1 сентября 2022 года.