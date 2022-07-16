Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на совещании с представителями Магнитогорского металлургического комбината (ММК) отметила, что необходимо поддерживать предприятия, которые вкладывают прибыль в производство, а не выводят в офшоры. Одной из мер поддержки может стать индивидуальное снятие акцизов на жидкую сталь, передает пресс-служба Совета Федерации.
По словам Валентины Матвиенко, ранее акциз на жидкую сталь был введен потому, что объем прибыли у металлургической отрасли был большой, а в такой сложной ситуации, как пандемия, нужно было поддержать государство из-за больших расходов на здравоохранение. Сейчас же нужно внимательно изучить ситуацию по отмене акциза в связи с новыми условиями.
«Может, стоит подойти к этому индивидуально. „Магнитка“, которая столько средств вкладывает в развитие производства, требует одного подхода. Компании, которые выводят дивиденды или выводили в офшоры и не вкладывали инвестиции в собственное производство, — они требуют другого подхода»— подчеркнула спикер Совета Федерации.
Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что сейчас государству необходимо создать условия, чтобы металлурги продолжили работать, несмотря на вынужденное сокращение объемов производства и уменьшение числа рынков сбыта. Также спикер Совета Федерации пообещала проинформировать о необходимости индивидуальных решений об отмене акциза президента РФ Владимира Путина.
Работая в Магнитогорске, спикер Совета Федерации обсудила с главой Челябинской области Алексеем Текслером и полпредом по УрФО Владимиром Якушевым ситуацию в соцсфере, металлургии и с общественным транспортом на Южном Урале. Кроме того, Валентина Матвиенко отметила работу команды губернатора в детском здравоохранении.