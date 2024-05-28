Посевная кампания на Южном Урале перевалила за экватор

При необходимости аграрии готовы работать круглосуточно

Аграрии Челябинской области наращивают темпы сева по мере того, как верхний слой почвы на полях освобождается от излишней влаги и посевная техника может работать по заданной технологии. По данным на 28 мая, в регионе засеяно больше половины яровых полей, суточный посев во всех районах накануне достиг 97 тысяч гектаров, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на данные Минсельхоза области.



«К 28 мая засеяли 58% подготовленной пашни. Это 993 тысячи гектаров яровых культур. В том числе 785 тысяч гектаров приходится на яровые зерновые и зернобобовые культуры (56% запланированного посева), 167 тысяч гектаров — на масличные культуры (73%). Картофель посажен на 65% запланированной площади, овощи открытого грунта посеяны на 47%», — сообщили в министерстве.

Как рассказал министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, недавние майские заморозки не повредили уже засеянные поля, поскольку к тому времени всходов еще не было, семена прорастали в земле.

«Вся техника, семенной фонд были подготовлены к посевной вовремя, поэтому по мере улучшения погоды аграрии вполне наверстают упущенное из-за дождей и снегопада время и завершат основные посевные работы в первой декаде июня — в соответствии с оптимальными сроками посева, соответствующими южноуральской климатической зоне», — отметил министр.

Завершение посевной кампании ожидается достаточно напряженным, поскольку механизаторам придется использовать по максимуму погожее время для посева, работать посменно весь световой день, а если позволяет техническое оснащение, то и ночью.