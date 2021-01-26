Посещаемость торговых центров в Челябинске снизилась на 30%

При этом растет популярность онлайн-магазинов

«Мы проанализировали и сравнили посещаемость челябинских торговых центров в декабре и ноябре. В декабре по сравнению с ноябрем посещаемость увеличилась на 5,7%. Пошло восстановление после пандемии. Это было связано, конечно, с новогодними праздниками. Сейчас же идет послабление, открываются по определенным условиям детские развлекательные центры. Думаем, что ТРК будут восстанавливаться, потому что торговая недвижимость существует не для того, чтобы торговать, там еще есть и развлекательная часть. Где в наши суровые зимние времена коротать время с семьями? Естественно, люди идут в ТРК и за покупками, и за развлечениями»,

— рассказал президент Watcom Group Роман Скороходов.



В торгово-развлекательных центрах Челябинска Shopping Index (демонстрирует число посетителей на 1 тыс. кв. м площадей) по итогам 2020 года снизился на 29,5%. Об этом сообщает пресс-служба аналитического агентства Watcom Group. При этом восстановление прежнего трафика началось только в декабре — индекс посещаемости вырос на 5,7% по сравнению с ноябрем 2020 года.Торговые центры в Челябинской области были закрыты более трех месяцев из-за угрозы распространения коронавируса. Они не работали с марта до середины июля. При этом, по данным Челябинскстата, в январе-ноябре 2020 года оборот розничной торговли хоть немного, но увеличился (на 0,8%), он составил 517 млрд рублей. Наибольшее падение (на 11%) произошло в апреле, когда действовал режим самоизоляции. Сильнее всех эффект от закрытия ТРК почувствовали продавцы одежды и непродовольственных товаров. В сопоставимых ценах падение составило почти 25%. На траекторию роста оборот торговых организаций вышел в июле. В январе-ноябре 2020 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 45,8%, непродовольственных товаров — 54,2%.

«Кажется, что цифра не очень большая, но нужно понимать, что в нее не попадает большое количество сетевых магазинов — крупнейших провайдеров, присутствующих на региональном рынке. С мая по сентябрь этого года количество компаний, вышедших на интернет-рынок, выросло на 35%. Сейчас спрос сохраняется, рост составляет примерно 5% в месяц, что свидетельствует о том, что он удваивается каждый год. Это достаточно впечатляющие темпы»,

— отмечает Андрей Антонов.





Оборот российского рынка интернет-торговли по итогам 2020 года оценивался в 3 трлн рублей, доля e-commerce в торговом обороте России занимала до 11%. Об этом ранее сообщал глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.



«Ранее мы предполагали, что эта цифра будет на уровне 2,933 трлн рублей, точные данные можно будет назвать не раньше февраля. Однако сейчас уже очевидно, что ближе к реальности сумма, превышающая 3 трлн рублей, то есть примерно в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году», — сказал Артем Соколов (цитата по ТАСС).



По итогам января-июня 2020 года доля e-commerce в общем обороте розничной торговли уже достигла 10,9% за счет весеннего локдауна.



«Эта цифра стала историческим максимумом. Первый прогноз, что общий итог года будет 9,2%, не оправдался. Мы считали, что после снятия жестких ограничений все вернутся в офлайн-ретейл, однако не увидели спада покупательской активности в интернете. Предполагаем, что объем электронной коммерции в 2020 году составит 10—11% от общего объема розницы», — пояснил эксперт.



Эксперты Data Insight и RBK. money отмечают, что три месяца карантина привели в онлайн-торговлю не менее 10 млн покупателей, большинство из которых продолжит покупать в интернете. За девять лет, с 2011 по 2019 год, онлайн-продажи в России выросли почти в семь раз. Если за первую половину этого периода рост обеспечивался увеличением среднего чека, то после 2016 года основным драйвером интернет-торговли становится рост числа потребителей.

Закрытие торговых центров и непродовольственных магазинов весной 2020 года вынудило предпринимателей осваивать рынок электронной коммерции. На AliExpress за полгода количество продавцов из Челябинской области выросло в пять раз. Сейчас там зарегистрировано более 650 торговцев. Из них более половины — это индивидуальные предприниматели, остальные — самозанятые и юридические лица. Количество заказов на Ozon в Челябинске уже в мае 2020 года на 83% превысило показатель 2019-го. Интернет-продажи товаров для спорта на площадке маркетплейса выросли на 112%, товаров для ремонта — на 167%, а товаров по уходу за собой и косметических средств — на 58%.По словам заместителя управляющего Челябинским отделением Сбербанка Андрея Антонова, объем розничной торговли в Челябинской области составляет порядка 46 млрд рублей в месяц. Объем интернет-торговли по точкам, зарегистрированным в Челябинске, оценивается в 1 млрд рублей.Спрос на услуги сервиса доставки продуктов Сбермаркет увеличился в три раза, если сравнивать первый и третий кварталы 2020 года. Челябинск находится в топ-10 городов, где есть Сбермаркет, а таких насчитывается 134.