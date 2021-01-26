Во вторник, 26 января, министр здравоохранения Челябинской области провел онлайн-встречу с жителями региона. Среди челябинцев, посетивших дистанционный прием, была семья Назаровых — мать и сын.
«Мама Татьяна Андреевна попросила помощи с лекарственными препаратами и курсом реабилитации. Вопрос решили сразу на месте. А сын Андрей выразил большую благодарность врачам. Он рассказал историю своего спасения и заявил, что готов лично прийти на помощь медикам и стать волонтером в любой больнице областного центра», — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.
Юрий Семенов заявил о важности таких встреч с пациентами. По словам министра, они позволяют узнать о проблемах, а также оперативно помочь землякам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
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