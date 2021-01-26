«Запишите в волонтеры!»: тяжело переболевший коронавирусом юноша из Челябинска хочет помогать другим

О своем желании он рассказал министру здравоохранения региона

Во вторник, 26 января, министр здравоохранения Челябинской области провел онлайн-встречу с жителями региона. Среди челябинцев, посетивших дистанционный прием, была семья Назаровых — мать и сын.



«Мама Татьяна Андреевна попросила помощи с лекарственными препаратами и курсом реабилитации. Вопрос решили сразу на месте. А сын Андрей выразил большую благодарность врачам. Он рассказал историю своего спасения и заявил, что готов лично прийти на помощь медикам и стать волонтером в любой больнице областного центра», — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.



Юрий Семенов заявил о важности таких встреч с пациентами. По словам министра, они позволяют узнать о проблемах, а также оперативно помочь землякам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.