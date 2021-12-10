В Челябинской области потеплеет до −2 градусов

В горных районах региона пройдет небольшой снег

Сегодня, 10 декабря, в Челябинской области прогнозируют потепление до −2°C, в низинах будет значительно холоднее. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе ожидаются порывистый ветер и небольшой снег в горных районах.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут около −14°C. Днем воздух прогреется до −2, −7°C, в низинах воздух почти не прогреется: температура составит −10°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, днем в горах пройдет небольшой снег. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске этим утром столбики термометров покажут около −10°C, днем потеплеет до −4, −6°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.