Губернатор осмотрел новый термальный комплекс курорта «Притяжение» в Магнитогорске

Он вмещает до 1300 человек одновременно

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Магнитогорск оценил новый термальный комплекс «Магия тепла», который стал частью курорта «Притяжение». Вместе с главой региона объект посетили председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев и глава Магнитогорска Сергей Бердников. Они осмотрели объект, открывшийся в декабре в рамках четвертой очереди развития парка, сообщает пресс-служба губернатора.





Комплекс, реализованный при участии Магнитогорского металлургического комбината, позиционируется как один из крупнейших на Южном Урале. Его общая площадь застройки превышает 8 000 квадратных метров. Вместимость — до 1 300 человек одновременно. Для гостей доступны бассейны, в том числе открытые подогреваемые, 13 различных бань и саун, детские и взрослые зоны, а также полный спектр оздоровительных и SPA-процедур.





Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников отметил тщательную проработку концепции.

«Каждый проект, который мы реализуем, тщательно изучаем — здесь также полностью проработали функционал и комплектацию. Видите: одна сауна отличается от другой, ничего не повторяется, и хочется пройти через них не один раз», — рассказал Виктор Рашников.





Алексей Текслер назвал «Притяжение» жемчужиной не только Магнитогорска, но и всей области. Он подчеркнул, что развитие социальной и туристической инфраструктуры идет параллельно с масштабными коммунальными проектами.

«В следующем году мы начнем крупный проект по левобережным очистным сооружениям — это важная составляющая. Продолжим развивать транспортную и дорожную инфраструктуру. Активно начали реализацию регионального проекта „Большое ремонт 74“, направленного на обновление инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор также сообщил о других объектах на территории курорта: уже ведется строительство фитнес-центра и гостиницы, а в январе начнётся возведение многофункционального медицинского центра. Также в парке создается академия хоккейного клуба «Металлург».

Проект повышает туристический потенциал Магнитогорска, помогает развивать индустрию гостеприимства и создает новые рабочие места.



