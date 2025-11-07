Госэкспертиза одобрила три канатки и шесть спусков курорта «Аджигардак»

Это ключевой этап, который открывает дорогу к практической реализации проекта

Масштабный проект по строительству всесезонного курорта «Аджигардак» в Ашинском муниципальном округе Челябинской области официально одобрили государственные эксперты. Проектно-сметная документация на реализацию первого этапа получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Соответствующий статус был зарегистрирован в Едином государственном реестре заключений 6 ноября 2025 года.

Работы будут проходить в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Они предполагают коренную трансформацию горнолыжного комплекса под Челябинском.

Как прокомментировала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Ольга Чихичина, в рамках проекта будет построено три пассажирские подвесные канатные дороги длиной более 1009, 1008 и 873 метров.

«Общая пропускная способность канатных дорог составит более 5 тысяч человек в час», — отметила Ольга Чихичина.

Параллельно будет создано шесть горнолыжных спусков. Согласно проекту, общая длина всех запланированных трасс составит более 4,5 километров. Также намечено строительство служебных зданий для операторов канатных дорог и других необходимых инфраструктурных объектов.

Застройщиком проекта выступает ООО «Проектная компания „Аджигардак“», а генеральным проектировщиком — ООО «СКАДО ПРОЕКТ».

Ранее начальник Главного управления координации развития туризма Челябинской области Анастасия Понькина сообщала, что начало эксплуатации первой очереди запланировано на 2027–2028 годы.

В дальнейшем, помимо горнолыжной составляющей, развитие пойдет в направлении всесезонности. На курорте планируют создание термального бассейна, гостиницы и апартаментов с полным комплексом услуг для отдыха после катания. Ожидается, что к 2028 году всесезонный курорт сможет принимать до 460 тысяч туристов ежегодно.