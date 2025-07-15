Почти 200 млн рублей получит Челябинская область на строительство модульных гостиниц

К 2030 году номерной фонд в регионе планируется увеличить до 5 тысяч единиц

Южный Урал вошел в число участников федеральной программы, которые в 2025—2027 годах получат дополнительные средства на развитие туристической инфраструктуры, в частности на строительство модульных гостиниц, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

Данная инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», который является частью национального проекта «Туризм и гостеприимство». Государственные инвестиции в модульные средства размещения призваны стимулировать развитие внутреннего туризма и повысить доступность путешествий по России для граждан страны.

Всего между 55 областями будут распределены 15 миллиардов рублей на создание более 10 тысяч новых мест для размещения туристов. В том числе Челябинская область получит порядка 198 миллионов в 2027 году. Как рассказала начальник главного управления координации развития туризма региона Анастасия Понькина, речь идет о создании номерного фонда на озере Еловом, туристической инфраструктуры на Увильдах, на горнолыжном курорте «Аджигардак».

«По итогам 2024 года в Челябинской области появилось 553 новых круглогодичных комфортных номера — всего до 2030 года. В том числе благодаря данной программе номерной фонд увеличится в разы, как минимум до 5 тысяч единиц», — сказала она.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что на Петербургском экономическом форуме, а также на Международной выставке «Иннопром» были достигнуты договоренности о развитии туризма на Южном Урале, а также строительстве нескольких всесезонных курортов.

«Важно, чтобы реализация таких проектов велась в четко установленные сроки, соответствовала самым высоким требованиям безопасности и обеспечивала комфортные условия», — подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин.