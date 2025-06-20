Под Златоустом построят всесезонный спортивно-рекреационный курорт

бъем инвестиций в проект — 50 миллиардов рублей

Еще одно соглашение с полей ПМЭФ-2025: в 10 километрах от Златоуста, на горе Уреньга появится одноименный курорт. Его хотят сделать всесезонным, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Общий объем инвестиций в проект составит 50 миллиардов рублей, ожидаемый поток гостей после пуска комплекса — 300 тысяч туристов в год.

Курорт будет оснащен современной инфраструктурой, включающей комфортные условия для проживания, разнообразные возможности для отдыха и спорта.

Проектом предусмотрено создание трех кластеров: рекреационного — в него войдут гостиничный и термальный комплексы, горнолыжного — с трассами различной сложности, в том числе для семей с детьми и начинающих и спортивного — предполагается, что здесь разместится центр олимпийской подготовки в среднегорье («Уреньга» станет единственным курортом на Южном Урале, расположенным на высоте 850-900 метров над уровнем моря).

Создание курорта не только повысит привлекательность Челябинской области как туристического направления, но и создаст около 1200 новых рабочих мест.

«Проект спортивного рекреационного кластер на горе Уреньга направлен на решение комплекса задач и создает новые возможности как для региона, так и в масштабе всей страны. Это возможность подготовки спортсменов в условиях среднегорья, восстановления и реабилитации. Для Златоуста это новые компетенции, рабочие места для молодежи, современные и комфортные условия для отдыха и занятий спортом», — отметил директор ООО «Специализированный застройщик «Уреньга-Резорт» Вячеслав Жилин.

Также соглашение в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера подписали начальник Главного управления координации развития туризма в регионе Анастасия Понькина и министр физической культуры и спорта Челябинской области Владимир Иванов.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что всесезонный термальный комплекс планируется построить на озере Увильды.