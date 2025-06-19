Челябинская область усилит развитие туризма с крупным гостиничным оператором

Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ с ведущим гостиничным оператором России

Сегодня, 19 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент АО «Космос Отель Групп» Александр Биба подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Документ направлен на развитие туристической инфраструктуры региона, включая строительство современных гостиничных комплексов, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

В ходе переговоров стороны обсудили возможность реализации совместных проектов. Алексей Текслер подчеркнул, что развитие внутреннего туризма — приоритетное направление в работе правительства региона, один из драйверов роста в экономике.

«Челябинская область, наши национальные парки, горы и озера привлекают огромное количество гостей. Сегодня мы комплексно подходим к развитию туристических территорий, развивая современную инфраструктуру, помогаем в реализации инвестпроектов. А туристическая сфера Челябинской области, в свою очередь, показывает устойчивый рост всех ключевых показателей», — уточнил Алексей Текслер.

Так, по данным Росстата, в 2024 году количество размещенных туристов в местах отдыха (гостиницах, отелях, гостевых домах, кемпингах) составило более 1,5 млн человек. Это на 7,7% больше, чем в 2023 году, и на 52% превысило уровень доковидного 2019 года.

Также в Челябинской области наблюдается увеличение доходов гостиниц и других средств размещения. В 2024 году они выросли на 4,5% и составили 14,1 млрд рублей, а в сравнении с 2019 годом — увеличились почти в 2,5 раза.

«Мы видим Челябинскую область перспективным направлением для развития туризма и кадрового потенциала для индустрии гостеприимства. Совместными усилиями сосредоточимся на формировании полного цикла подготовки специалистов: от линейного персонала до управленческого звена», — прокомментировал президент CosmosHotelGroup Александр Биба.

Отметим, что CosmosHotelGroup — ведущий федеральный гостиничный оператор России, бренд которого создан в 2018 году. В 2024 году компания открыла 5 отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Домбае. На сегодня в портфель компании входят 40 отелей исключительно категорий от 3* (городские отели) до 5* (отели премиум-класса, в том числе и курортные комплексы) в 26 городах России.