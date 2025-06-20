В Челябинской области появится всесезонный термальный комплекс

Там будут гостиница с бассейнами, больница и парк

На озере Увильды Челябинской области построят новый комплекс для отдыха и здоровья. Договор об этом подписали на Петербургском международном экономическом форуме, передает пресс-служба правительства региона.



В рамках проекта будут построены гостиница с бассейнами, больница и парк. Сделают специальные места для восстановления участников СВО. Каждый год на «Увильды-Резорт» смогут приезжать до 150 тысяч туристов для оздоровления.



«Важно отметить, что новый проект обеспечит ближайшие города рабочими местами и станет важным центром, где будут собраны компетенции, современные оздоровительные практики и опыт», — отметил Евгений Кононов, учредитель «Увильды-Резорт».



Ранее сообщали, что на ПМЭФ-2025 между регионом и АО «Космос Отель Групп» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.



Автор: Дарья Давтян