На озере Увильды Челябинской области построят новый комплекс для отдыха и здоровья. Договор об этом подписали на Петербургском международном экономическом форуме, передает пресс-служба правительства региона.
В рамках проекта будут построены гостиница с бассейнами, больница и парк. Сделают специальные места для восстановления участников СВО. Каждый год на «Увильды-Резорт» смогут приезжать до 150 тысяч туристов для оздоровления.
«Важно отметить, что новый проект обеспечит ближайшие города рабочими местами и станет важным центром, где будут собраны компетенции, современные оздоровительные практики и опыт», — отметил Евгений Кононов, учредитель «Увильды-Резорт».
Ранее сообщали, что на ПМЭФ-2025 между регионом и АО «Космос Отель Групп» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.
Автор: Дарья Давтян
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