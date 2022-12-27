В Челябинске сорвался контракт по продаже недостроенной гостиницы

Во время торгов цена выросла в 15 раз — с начальных 3,9 млн рублей до 60 млн рублей

Челябинское ООО «Вертикаль» отказалось покупать недостроенный торгово-офисный центр с гостиницей и подземной автостоянкой на улице Братьев Кашириных. Ранее компания победила в аукционе, предложив за объект 60 млн рублей. Однако от подписания договора купли-продажи «Вертикаль» уклонилась. Об этом сообщается на сайте администрации Челябинска.

«Общество с ограниченной ответственностью „Вертикаль“ в установленный срок уклонилось от подписания договора купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона. Признать аукцион по продаже объекта незавершенного строительства площадью застройки 2271,8 кв. м, со степенью готовности 10%, расположенного по адресу: Челябинск, Калининский район, улица Братьев Кашириных, несостоявшимся», — сказано в протоколе.

ООО «Вертикаль» специализируется на производстве изделий из бетона и строительных работах, следует из базы «СБИС». Генеральным директором компании является Серик Хакимов, а владеет компанией Иван Никитин. В 2021 году убыток составил 1,8 млн рублей. Ранее Иван Никитин входил в число учредителей компании «Строительное управление № 9». Среди его основателей — Александр Субботин, Владимир Карелин, Виктор Волосатов. Организация была ликвидирована в 2012 году.





Недострой находится на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных; «Яндекс. Карты»

Позднее Виктор Волосатов вместе с Равилем Габбасовым открыли ООО «Жилстрой № 9» (20% и 80% уставного капитала соответственно; в 2021-м чистая прибыль составляла 1,6 млн рублей). Эта организация и начинала строительство торгово-офисного комплекса на улице Братьев Кашириных. К саммитам ШОС и БРИКС 2020 года объект хотели переделать под отель на 60 номеров. Но когда международные мероприятия отменили в Челябинске, работы остановились. Здание смогли построить только до четвертого этажа — 10% от всего объема. В 2020 году у «Жилстроя № 9» истек срок аренды земельного участка, а в 2021-м по решению Арбитражного суда недострой изъяли в пользу администрации.

Аукцион проводили в третий раз. На предыдущие торги никто не заявлялся. Тогда недострой пытались продать за 302,7 млн рублей. Снижение начальной стоимости до 3,9 млн рублей в администрации города объясняли результатом повторной оценки объекта незавершенного строительства.