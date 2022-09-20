В Челябинске недострой на улице Васенко продали за 40 млн рублей

Новому владельцу предстоит в течение трех лет завершить строительство

В Челябинске недостроенное шестиэтажное здание на улице Васенко продали на публичных торгах. Покупателем стала строительная компания «Диск плюс», которая предложила максимальную цену — 39,9 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

«Новому владельцу предстоит завершить строительство в течение трех лет после подписания договора купли-продажи. Вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен недострой, — для строительства гостинично-спортивного комплекса с подземной автостоянкой на 70 машино-мест. Средства от реализации перечисляются бывшему собственнику за вычетом суммы, затраченной на организацию и проведение торгов»,— сообщили в мэрии Челябинска.

Согласно данным сервиса «СБИС», владельцем ООО «Диск плюс» является Игорь Духин. В списке деятельности компании перечислены строительство жилых и нежилых зданий, инженерных коммуникаций, линий электропередачи и связи, торговля ломом и отходами. Игорь Духин также является учредителем ООО «Строй Диск» (строительно-монтажные работы) и ООО «Дорстрой 2» (строительство, ремонт и обслуживание дорог).

Напомним, осенью 2021 года Арбитражный суд региона удовлетворил иск КУиЗО Челябинска об изъятии здания на улице Васенко через продажу на публичных торгах. Аукцион несколько раз переносили. Окончательную дату торгов назначили на 20 сентября. Начальная цена составляла 19 млн рублей. В августе Арбитражный суд Челябинской области снял обеспечительные меры с недостроя.

Строительство здания на улице Васенко стартовало в конце 1990 годов. Предполагалось, что это будет многоярусный торговый комплекс. Объект принадлежал компании Артура Никитина «Стройсвязьурал 1». Стройку остановили в 2005 году. Мэрия предложила выкупить недострой и перепрофилировать под нужды гимназии № 1. Собственник отказался.

В 2016 году стало известно, что компания Никитина собирается на месте долгостроя возвести гостиницу с подземной парковкой. А в 2019-м собственник пообещал разместить там гостей к саммитам ШОС и БРИКС. Инвесторов на проект не нашли, объект остался стоять незавершенным.

Как стало известно Bfm74.ru, «Диск плюс» — давний подрядчик Артура Никитина. Эта компания связана со «Стройсвязьурал 1», именно она пыталась возвести гостиницу.

