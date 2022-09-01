Мэрия Челябинска продает недостроенный автосервис на Копейском шоссе

Аукцион проведут в октябре

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска анонсировал аукцион по продаже недостроенного автосервиса с магазином и кафе. Объект находится на Копейском шоссе неподалеку от перекрестка с улицей Машиностроителей. Начальная цена составляет 3,69 млн рублей, сказано в извещении на сайте мэрии. Недострой был изъят у собственника по решению суда в сентябре 2021 года.

«Резолютивная часть решения Арбитражного суда Челябинской области: Изъять у общества с ограниченной ответственностью „Строительная компания „Геострой“ объект незавершенного строительства площадью 1210,80 кв. м, со степенью готовности 10%, расположенный по адресу: г. Челябинск, по Копейскому шоссе, путем продажи с публичных торгов», — сказано в документе.

Договор аренды участка администрация и «Геострой» подписали в сентябре 2015 года. После компания начала строительство, однако не закончила работы. С 2021 года объект находится в залоге у налоговой службы. В июле ИФНС Центрального района Челябинска доначисляла компании налогов на 67,4 млн рублей, фирма планировала оспорить это решение.

Площадь участка под недостроем составляет 2,9 тыс. квадратных метров. Земля предназначена для строительства комплекса по обслуживанию автомобилей с магазином и кафе, сказано в публичной кадастровой карте. Кадастровая стоимость участка — 15,2 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе по продаже недостроя принимаются с 1 сентября по 7 октября. Конкурс назначен на 11 октября.

По данным базы «СБИС», ООО Строительная компания «Геострой» зарегистрирована в августе 2004 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, реконструкция социальных и инфраструктурных объектов. Компания заключила более 60 госконтрактов на 1,8 млрд рублей. Сумма чистой прибыли по итогам 2021 года не указана. 75% компании принадлежит экс-депутату гордумы Александру Силину (в 2005 году за растрату 8 млн рублей его приговорили к трем годам лишения свободы) и членам его семьи, 25% — Наталье Атмажитовой. Ранее основной частью бизнеса владел сын экс-депутата Иван Силин. В сентябре 2021 года он случайно убил на охоте своего знакомого, а после покончил с собой.