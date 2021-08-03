В Челябинске при ремонте улицы Свободы нашли нарушения

Подрядчик устанавливает новый пандус и лестницу на пешеходной зоне, а также обустраивает газон

В Челябинске ремонтируют пешеходную зону на улице Свободы. На сегодняшний день уже выполнена большая часть работ. Однако в ходе рейда, проведенного накануне, 2 августа, представители администрации Советского района и комитета дорожного хозяйства выявили несколько серьезных недочетов, сообщили сегодня, 3 августа, в пресс-службе районной администрации.

Так, подрядчики уже выложили плиткой значительную часть четной стороны улицы, демонтировали старые лестничные марши, пандусы, сейчас устанавливают новые. В скором времени в местах, где хаотично парковались автомобили, появятся новые газоны, участки уже подготавливают. Однако в проделанной работе оказалось немало недочетов.

«Не выровнено и не уплотнено основание под плиточным покрытием пешеходных тротуаров, наблюдаются в общих плоскостях неровности и шатание плитки; вход-выход с придорожной автопарковки со стороны здания № 141 на улице Свободы частично перекрыт новым смонтированным пандусом, им же перекрыт ливневый водоотводный лоток; на пандусе наблюдается провал плиточного покрытия»,— выявили эксперты.

Все замечания будут переданы подрядчикам, которые устранят нарушения в кратчайшие сроки.

Напомним, обустраивать пешеходную зону на улице Свободы планируют в три этапа. Уже в этом году на участке от проспекта Ленина до улицы Тимирязева оборудуют зоны отдыха, сделают дополнительное озеленение и велодорожки.