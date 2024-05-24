Первый банк Челябинска открылся 157 лет назад на нынешней улице Труда

ИА «Первое областное» погрузилось в историю финансовых организаций южноуральской столицы

24 мая (по новому стилю) в 1754 году по указу Елизаветы Петровны в России учредили первый банк — дворянский заемный. Его организовали в столице империи Санкт-Петербурге, и у него было отделение в Москве. Новая контора выдавала помещикам ссуды под залог движимого и недвижимого имущества, в частности земли. Затем деньги стали предоставлять крестьянам. И тем, и другим — под 6% годовых. По случаю 270‑летия этого события ИА «Первое областное» сходило в музей Челябинского отделения Банка России. Узнали, когда в южноуральской столице появился первый банк, как можно было получить кредит и какие еще финансовые организации были в нашем городе.

В 1860 году начался следующий этап развития банковской системы России. Тогда по указу императора-реформатора Александра II создали Государственный банк «для оживления торговых оборотов и упрочнения денежно-кредитной системы страны». За основу взяли опыт Франции. Знакомиться с банковскими системами европейских стран Русское географическое общество отправляло Евгения Ламанского, известного экономиста. Здание, где находился первый Госбанк, известно далеко за пределами Санкт-Петербурга. Сейчас это государственный экономический университет, а рядом находится знаменитый Банковский мост — одно из любимых туристами мест.

«В большинстве европейских стран к середине XIX века сложилась двухуровневая банковская система. На верхнем уровне — государственный банк, а на нижнем — равноправные, равноподчиненные коммерческие банки. В Российской империи до 1860 года существовала одноуровневая банковская система. В основном она была представлена казенными банками, которые кредитовали дворянство. Россия тогда была втянута в ряд войн, страдало денежное обращение. К тому же готовились к отмене крепостного права. Именно Государственный банк в течение 20 лет должен был контролировать процесс выкупа земельных участков у крестьян»,— рассказывает экскурсовод музея Челябинского отделения Банка России Татьяна Долгушева.

Выражаясь по-современному, у Госбанка были филиалы — отделения по стране. Однако в Челябинске сначала появился городской общественный банк — прообраз коммерческого банка. Идея его создания в гордуме родилась в 1866 году. С просьбами обращались местные купцы, чтобы поддержать развитие промышленности. Ростовщики тогда давали деньги под огромные проценты — порой до 80% годовых, и это мешало росту экономики. 21 февраля (по новому стилю) в 1867 году банк был открыт. Капитал дали те самые купцы. Городской общественный банк выдавал кредиты под 8% годовых. Примечательно, что часть прибыли направляли в городской доход и на благотворительность. Учреждение занимало дом Городского общества на нынешней улице Труда, которое не сохранилось до наших дней. Как оно выглядело, показано на главной фотографии к нашему материалу.

«Челябинск входил в Оренбургскую губернию. Там не одобрили состав купцов городского общественного банка, им не понравился директор. Несмотря на несогласие, Перцев стал управляющим. Это был конфликт, неподчиненность губернскому решению»,— отмечает Татьяна Долгушева.

Представительство Государственного банка открылось в Челябинске 17 июля (по новому стилю) в 1893 году. В то время как раз шел интенсивный промышленный рост и активно развивалась железная дорога. Здание, где находилось Челябинское отделение Госбанка, сохранилось. Это дом Жемчужникова на перекрестке нынешних улиц Карла Маркса и Пушкина. На первом этаже были касса и операционный зал, а на втором жил управляющий — первым был Петр Иванов. К сожалению, информации о нем сохранилось крайне мало. Известно лишь, что он приехал в Челябинск на работу. Исследователи истории банков города выяснили, что уроженцев Челябинска среди руководителей не было, потому что надо было отслужить в этой сфере несколько лет. А кроме как в Санкт-Петербурге такого опыта набраться больше нигде не могли.

«В работе отделения было занято мало людей. Управляющий одновременно являлся заведующим кассой. Его помощник — товарищ — был контролером, который отвечал за правильность расходов и ведение счетоводства. Было еще несколько служащих. Они выполняли две основные и популярные операции — учетно-ссудные, то есть кредитные, и вкладные. Ссуды давали под залог имущества. Вклады были трех видов — бессрочные, срочные и вечные. Вечные — это на весь срок существования банка. Челябинск в то время был преимущественно деревянным, случались пожары. Дома было опасно хранить деньги»,— говорит Татьяна Долгушева.

При отделении банка работал учетно-ссудный комитет, который решал, кому и на какие цели выдавать кредиты. В комитет входили не только работники банка, но и почетные граждане города, именитые купцы. Чтобы попасть в комитет, а это считалось почетным, им приходилось доказывать свое право быть там. Кстати, кредиты выдавали и под залог зерна — поэтому в Челябинске в 1916 году построили элеватор с зернохранилищем. Он принадлежал Государственному банку. Сейчас это здание — по тем временем настоящая высотка — находится в плохом состоянии.

Особняк отставного поручика Аполлона Жемчужникова, где было первое отделение Госбанка, построили из гранита, добытого в районе Шершней, поэтому он и простоял столько лет. В целом здание сохранило свой облик, изменилась только крыша. Интересно, что банк тогда арендовал помещение. Потом в здании организовали школу при активном участии управляющего Челябинского отделения Русского торгово-промышленного банка. «Здание заряжено на финансы», посмеялись участники экскурсии.

В 1909 году по многочисленным просьбам управляющих для Челябинского отделения Госбанка решили построить собственное здание. Дело в том, что напротив дома Жемчужникова находилась женская пересыльная тюрьма. Там сидели политзаключенные, которые выкрикивали лозунги, призывали к революции, что мешало работе. Особняк для банка построили на месте другой пересыльной тюрьмы, которую перенесли на улицу Российскую. С 1912 по 1934 годы отделение банка работало в здании на перекрестке нынешних улиц Кирова и проспекта Ленина. Сейчас там, в перестроенном старинном особняке, находится Законодательное собрание Челябинской области. В 1934 году челябинская областная контора банка переехала в соседнее здание, где работает до сих пор, только уже под названием «Челябинское отделение Банка России».

До революции в Челябинске существовало еще несколько финансовых организаций. Например, Челябинское отделение Русского торгово-промышленного банка, появившееся в 1898 году. Оно вело учет векселей, предоставляло кредиты, покупало и продавало золото и серебро в слитках, управляло ценными бумагами, принимало вклады. Здание сохранилось — находится на Кировке рядом с сувенирными рядами. На фасаде имеется памятная табличка.





Были Челябинские агентства Русского для внешней торговли банка и Северного банка, Челябинское отделение Соединенного банка. В этот же период развиваются, говоря современным языком, микрофинансовые организации: Общество взаимного кредита, кассы мелкого кредита, ломбарды. К революции Челябинск подошел с довольно развитой денежной системой.

Со сменой власти поменялась структура банковской отрасли. В частности, провели национализацию банков. Появились новые деньги. На работу принимали самых разных людей, в том числе неграмотных, которых обучали. В годы Великой Отечественной войны трудиться в банках стали женщины, даже инкассаторами. Причем деньги тогда перевозили на обычных санках. Специалисты банка участвовали в составлении сметы себестоимости танка Т‑34. К концу 1980‑х банковская система стала меняться, из челябинской конторы вывели три организации — «Агропромбанк», «Жилсоцбанк» и «Промстройбанк». Две последние работают до сих пор — это нынешние «Челиндбанк» и «Челябинвестбанк».

В музее Банка России на витринах есть «катеньки», «петеньки», «сашеньки», «коленьки» — так в народе в конце XIX — начале XX века ласково называли деньги. Банкноты были горизонтальные и вертикальные. Исторические реликвии в музей банка отдали работники, обнаружившие их в своих семейных архивах. Такими деньгами расплачивались в Челябинске.







«При образовании Государственный банк не обладал монопольным правом эмиссии денег. Сейчас у нас банкноты Банка России. Банковская нота — то есть билет банка. Раньше казначейство выпускало государственные казначейские билеты под дефицит бюджета. Кредитные билеты были обеспечены золотом, и их выпускал Государственный банк. Позже у него появляется монопольное право выпуска денег. Номинал банкнот различали по их размеру, потому что считали их не на машинках. Это облегчало расчеты для неграмотных людей»,— поясняет Татьяна Долгушева.

Посетители могут увидеть памятную монету в честь 300‑летия Дома Романовых. На ней изображены первый царь из этого рода Михаил Федорович и последний на тот момент император Николай II. Волею судьбы Николай действительно стал последним. Удивиться можно и копии первых русских денег. Это серебряные чешуйки, или «вошки», как их называл Петр I. Они дадут представление о том, чем расплачивались столетия назад. Кстати, эти «монеты» такие маленькие, что разглядеть их внимательно можно лишь под увеличительным стеклом. Петр I не любил такие чешуйки, потому что их легко подделывали.

В музее есть и другие уникальные экспонаты — сейф из первого челябинского банка, дорожная шкатулка, за восточный рисунок получившая в народе название «персидская», рабочее место банковского управляющего, часы конца XIX века, которые остановились при падении челябинского метеорита, — они показывают время этого легендарного события. Гости могут увидеть также печатные машинки, кассовые аппараты, форму банковских служащих, различные документы и медали и многое другое.

ИА «Первое областное» благодарит Челябинское отделение Банка России за познавательную экскурсию в музее и увлекательный рассказ о развитии банковской системы города.