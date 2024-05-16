Южноуральцы смогут сдать мелочь в банки в рамках акции «Монетная неделя»

Монеты бесплатно обменяют на крупные купюры или зачислят на счет

В Челябинской области с 20 мая по 2 июня пройдет Всероссийская акция «Монетная неделя». Южноуральцы смогут обменять мелкие монеты в коммерческих банках на более крупные купюры, или же деньги зачислят на счет. Во время акции комиссии за такие операции будут отменены, сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России.

«Банк России чеканит большое количество монет, но часть из них в денежный оборот не возвращается. В основном мелочь оседает в копилках, хотя очень необходима при расчетах в общественном транспорте и в торговых точках. Проведение акции поможет вернуть в оборот скопившуюся мелочь и тем самым сократить траты на чеканку», — уточнила заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

В некоторых банках жители региона могут также получить сувениры или памятные монеты. В Челябинской области акция пройдет в 30 городах, принимать монеты будут в 131 отделении разных банков. Список размещен на сайте «монетнаянеделя.рф».

Желающим сэкономить на тратах при обмене монет самое время достать мелочь из копилок, ведер и матрасов. Для удобства обмена банкиры просят предварительно распределить мелочь по номиналу монет. Советуют также взять с собой паспорт, потому что нужно будет заполнить заявление. Ограничений по количеству нет. Примут даже окисленную, потемневшую, погнутую, просверленную или поцарапанную монету.

В прошлую «Монетную неделю», которая проходила осенью 2023 года, южноуральцы сдали в банки 6 тонн 289 килограммов монет. Их общая сумма составила около 7 миллионов рублей. Больше всего оказалось 10‑рублевых монет. Их принесли более 500 тысяч штук на сумму почти 5 миллионов рублей. А вот число 5‑копеечных монет оказалось, наоборот, минимальным — их сдали 30 тысяч штук на сумму 1,5 тысячи рублей. Также встретились 6 монет номиналом 25 рублей.

В России в обращении сейчас находится более 72 миллиардов монет, отмечают в Центробанке. Если разделить их между всеми россиянами, каждому достанется примерно 500 штук, или около 850 рублей. Это почти 1,5 килограмма. В прошлом году по всей стране в рамках акции собрали 20 миллионов монет весом 87 тонн на сумму почти 83 миллиона рублей. Удивил банкиров житель Омска, который принес монеты в металлическом ведре. Их было 6630 штук номиналом 1 рубль.