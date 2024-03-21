Два челябинских банка попали в топ‑100 самых надежных в России

Эксперты оценивали капитал, активы, число вкладчиков

Сразу два челябинских банка оказались включены в рейтинг «100 надежных банков России» по версии Forbes. Челиндбанк и Челябинвестбанк заняли 41-е и 51-е места соответственно.

При составлении традиционного рейтинга учитывались капитал, активы, кредитоспособность финансовых организаций, число вкладчиков. Челиндбанк занял 41-ю строчку рейтинга с оценкой «Эксперт РА» и НКР на уровне А. Челябинвестбанк с оценкой кредитоспособности А («Эксперт РА») и А- (НКР) занял 51-е место. В справке указаны основные акционеры и аффилированные лица челябинских банков.

«Предыдущий рейтинг 100 надежных российских банков Forbes опубликовал ровно два года назад, весной 2022 года. К концу февраля — началу марта говорить о надежности в российском банковском секторе можно было лишь с известной долей условности: каскад санкций против крупнейших банков, отзыв рейтингов кредитоспособности от зарубежных агентств, закрытие отчетности», — говорится в комментарии к рейтингу.

Однако уже 2023 год российские банки закончили с максимальной в истории сектора чистой прибылью — 3,3 триллиона рублей. ЦБ не отзывал у банков лицензии полтора года. Избыток собственных средств в целом по сектору на конец 2023 года составил 5 триллионов рублей — для банков это и существенная подушка безопасности.

«Год был выдающимся с точки зрения результатов, роста бизнеса, очень высокие показатели с точки зрения роста кредитного портфеля, прироста средств вкладчиков — населения и компаний, прибыль очень высокая, что в каком-то смысле сюрприз», — сообщал глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.