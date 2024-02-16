Южноуральцы стали меньше жаловаться на банки

Количество заявлений в Центробанк сократилось на 17 %

В Челябинской области сократилось число жалоб на банки, микрофинансовые организации (МФО) и страховые компании на 17% в 2023 году, сообщает пресс-служба челябинского отделения Банка России.

«Всего в прошлом году в Банк России поступило 5 тысяч жалоб от жителей Челябинской области, что на 17% меньше, чем в 2022 году», — пояснили в челябинском отделении Банка России.

Почти 55% от общего количества жалоб, или около 3 тысяч обращений, были связаны с работой коммерческих банков. В прошлом году число жалоб на них снизилось на 5% в основном за счет обращений, связанных с санкционной тематикой.

В то же время увеличилось количество жалоб на отказ в проведении операций, на блокировку счета и на телефонных мошенников, пытающихся заполучить деньги клиентов кредитных учреждений.

На долю МФО пришлось 15% от всех обращений к регулятору. Их число сократилось почти на 13%. Жители области стали реже жаловаться на проблемы с возвратом просроченной задолженности. Это связано с тем, что с марта 2022 года основной объем обращений на эту тему направляется в Федеральную службу судебных приставов. При этом выросло число жалоб, связанных с кибермошенничеством.

С жалобами на страховые организации связано 10% обращений, что в два раза меньше, чем в 2022 году. Основная доля обращений пришлась на вопросы, связанные с договорами ОСАГО: неверное применение коэффициента «бонус-малус» (показателя безаварийного вождения) и проблемы с оформлением электронного полиса.

Тем временем в Челябинской области выявлено 88 организаций с признаками нелегальных кредиторов. В их числе псевдоломбарды, «теневые» комиссионные магазины, финансовые пирамиды.