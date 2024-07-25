На семи пляжах Челябинска установили камеры

Они помогут обеспечивать порядок в общественных местах

На самых посещаемых пляжах Челябинска установили камеры видеонаблюдения. Поток передается в систему Единой дежурно-диспетчерской службы, что позволяет отслеживать хулиганов и в целом сохранять порядок в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».



Камеры установили на пляжах: «Городском», «Новороссийском», «Смолинском», «Спортивном», «Чуриловском», «Шершневском» и «Белый парус».

«Сервис помогает следить за соблюдением правил отдыха на воде и оперативно реагировать на происшествия. На сегодняшний день цифровым зрением оснащено 80% муниципальных пляжей Челябинска. Видеокамеры уже не раз доказали свою эффективность, поэтому мы планируем пользоваться этой услугой ежегодно», — сказал директор «Поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска» Павел Екимов.

Перед специалистами стояла задача исключить слепые зоны заплыва и обеспечить качественное изображение. Для этого установили камеры панорамного типа с высоким разрешением и горизонтальным углом обзора от 100 градусов. По желанию заказчика видеонаблюдение можно дополнить фиксацией падения или прыжка в воду, заплыв за буйки или выход на лед зимой, уточнил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов.

Следить за происходящим можно из любого места, где есть интернет.