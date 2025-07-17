Интернет пришел в маленькие поселки Челябинской области

Сотни жителей получили устойчивую связь

Более 450 жителей Сосновского района Челябинской области получили доступ к интернету благодаря региональному проекту «Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет». Благодаря субсидиям из областного бюджета в размере 20 миллионов рублей, выделенных по решению губернатора Алексея Текслера, жители деревни Урефты и поселка Кисегачинского впервые подключились к Сети. Компании «Интерсвязь» и «Ростелеком», получившие около 4 миллионов рублей компенсации, обеспечили доступ в интернет для 465 человек.

«Предоставление субсидий из областного бюджета является важной мерой господдержки, которая позволяет операторам строить и развивать сети связи в малых населенных пунктах, где без участия государства это было бы экономически невыгодно», — сообщает сайт Минцифры со ссылкой на министра цифрового развития Челябинской области Игоря Фетисова.

Он добавил, что благодаря этой поддержке сети связи уже созданы в 153 населенных пунктах, обеспечив интернетом более 50 тысяч человек. Это способствует достижению целей национального проекта «Экономика данных» по обеспечению доступа к интернету для 97% российских домохозяйств к 2030 году. Параллельно реализуется федеральная программа «Устранение цифрового неравенства 2.0», в рамках которой мобильный интернет 4G уже доступен более чем 28 тысячам жителей в 136 населенных пунктах региона. В 2025 году планируется обеспечить доступ к интернету еще в 42 малых населенных пунктах. В целом, по данным Минцифры, 93% территории Челябинской области покрыто сетями сотовой связи (98,5% жителей), а широкополосный доступ к интернету имеют 91,4% домохозяйств.

Автор: Софья Петрова