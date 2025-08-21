Перед учебным годом ставки аренды квартир в Челябинске выросли на 10%

Риелторы отмечают дефицит больших «трешек» под сдачу

С 25 августа в общежитиях вузов Челябинска стартует заселение. В первую очередь места были распределены между льготными категориями студентов. Приоритет при заселении также в этом году имеют дети участников СВО. Казалось бы, десятки корпусов, тысячи мест, но есть и те, кто не получил «счастливый билет» в общежитие из-за отсутствия свободных мест. Где выгоднее искать жилье и во сколько обойдется аренда квартиры в Челябинске, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Общежития «не резиновые»

Несмотря на то что вузы Челябинска ежегодно увеличивают номерной фонд общежитий, разместить всех иногородних студентов пока не представляется возможным.

«В Южно-Уральском госуниверситете студенческих общежитий насчитывается 10, в них проживает 5000 студентов из 47 стран. Большинство корпусов расположены на территории студенческого городка. В новое общежитие № 9 на северо-западе в первую очередь заселили высокобалльников ЕГЭ», — уточнили в пресс-службе вуза.

Плата за одно койко-место в ЮУрГУ варьируется от 1215 до 2230 рублей. В этом году планируется заселить 1200 человек. Освобождены от платы за проживание в общежитии в целях социальной поддержки студенты — участники СВО и студенты — дети участников СВО, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Челябинский госуниверситет располагает четырьмя корпусами общежитий. В них имеется 1731 место для проживания, для первокурсников запланировано к заселению 837.

«Размер ежемесячной платы за койко-место в общежитии ЧелГУ варьируется от 1860 до 2180 рублей. В этом году количество желающих проживать в общежитии больше, чем количество мест, поэтому в первоочередном порядке будут заселены льготные категории и поступающие с большими баллами», — уточнили в пресс-службе ЧелГУ.





Без платы за койко-место могут проживать студенты-льготники, в число которых входят дети-сироты, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, инвалиды I и II группы. Также в номерном фонде ЧелГУ есть квартиры в семейном доме для студенческих семей.

«Общежитий на всех не хватит, более того, все чаще иногородние студенты не рассматривают такой вариант для проживания во время учебы в Челябинске. Поэтому традиционно в августе мы видим всплеск спроса на аренду квартир молодыми людьми. С 15 августа ставки аренды жилья в Челябинске стали расти — минимум на 3—5 тысяч рублей (10—15%. — Прим. ред.) хозяева квартир подняли цены. Стоимость аренды варьируется от 18 до 25 тысяч рублей в зависимости от площади жилья», — пояснила президент Гильдии риелторов «Южный Урал», управляющий партнер компании «Районы Кварталы» Наталья Шатрукова.

По ее словам, на днях риелторы агентства выявили дефицит арендного жилья на рынке: предложений по сдаче внаем в базе практически не осталось.

Больше арендаторов — меньше плата

В этом году высоким спросом у студентов пользуются трехкомнатные квартиры. Как правило, большие «трешки» снимают по трое-четверо друзей из одного города или те, чьи родители хорошо знакомы. Летом «трешки» по ставке 25—30 тысяч рублей простаивали без дела. В середине августа их свободных почти не осталось. К слову, речь о квартирах на ЧМЗ и в Парковом.

Рядом с вузами найти жилье уже проблематично: там высокий спрос круглый год, а не только в августе. Но при этом, если рассмотреть отдаленные от центра города районы, выбор есть. Сдают в аренду квартиру собственники, как правило, на 11 месяцев, а не на год, чтобы не регистрировать договор аренды в Росреестре. Поэтому договориться о том, что проживать студент будет 5 лет, можно, но только устно, а значит, никак.





В этом году арендаторы ужесточили условия сдачи квартир студентам. Так, в большинстве случаев сдают через риелторские агентства (минимум 50% комиссия за сделку), установили залог в размере не менее 5 тысяч рублей. 99% арендаторов требуют заключения договора, где указывается не только наличие мебели и техники, но и ее состояние.

«Студенты остаются достаточно рискованной категорией арендаторов на рынке недвижимости, хотя в других городах я вижу, что в объявлениях стали чаще указывать, что ищут студентов. Для больших „трешек“, которые сложно сдать в аренду на долгий срок, это гарантия долгосрочного проживания и аренды как минимум на четыре года», — уточнила Наталья Шатрукова.

На фоне растущего спроса на «трешки» комнаты и квартиры-студии в Челябинске перестали пользоваться бывалым спросом. Вопрос цены: арендовать с друзьями большую квартиру с мебелью и техникой одному студенту обойдется в 10 тысяч рублей, а квартиру-студию нужно еще постараться найти за 18 тысяч рублей в месяц.