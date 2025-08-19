Школьники и студенты Челябинска могут ездить в общественном транспорте за 17 рублей

Такую возможность открывает транспортная карта

Многие школьники и студенты ведут мобильный образ жизни: практически каждый день ездят на учебу или в кружки и секции. Для экономии на проезде стоит оформить транспортную карту школьника или транспортную карту студента — по ней поездка обойдется всего в 17 рублей.

«Оформить транспортную карту можно в пунктах выдачи и пополнения, а также в отделениях МФЦ. Для этого потребуется предоставить свидетельство о рождении или паспорт учащегося, СНИЛС, свидетельство о регистрации на территории Челябинска, справку из учебного заведения и паспорт законного представителя для несовершеннолетних», — говорят представители перевозчиков.

Важно помнить, что, если школьник не использовал карту более полугода, ее необходимо активировать. Это просто: достаточно пополнить баланс, и карта будет автоматически продлена.

Ученикам 10—11-х классов и студентам стоит обратить внимание на дополнительные условия: для продления карты перед началом учебного года необходимо предоставить справку с места учебы в пунктах выдачи или МФЦ. Это особенно актуально для тех, кто переходит из девятого класса в колледж.

Пополнить транспортную карту можно не только в пунктах выдачи и пополнения, но и в отделениях Челябинвестбанка, а также через онлайн-сервисы «Сбербанк онлайн» и систему «Город».