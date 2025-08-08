Коляска, кроватка и сессия: челябинские семьи студентов получают поддержку

Практика, внедренная в Челябинской области с подачи губернатора Алексея Текслера, набирает обороты

Валерии — 19, Никите — 20, на руках у Никиты — пятимесячная Марьяна. Сохликовы — студенческая семья, которые сегодня побывали в гостях в челябинском Минсоцотношений. Ребят пригласила министр Наталья Лугачева, чтобы лично вручить им сертификат на семейный студенческий капитал — пока уникальную в масштабах страны меру поддержки молодых семей. О том, куда его можно потратить и что решили Сохликовы, рассказываем в нашем материале.

«Челябинская область уже почти полтора года реализует программу поддержки молодых семей, о которой губернатор Алексей Текслер рассказал президенту Владимиру Путину во время встречи в Магнитогорске. Сейчас наша успешная практика будет масштабироваться — так, уже в этом году в законодательстве Российской Федерации появился такой термин, как студенческая семья. Кроме того, в ближайшее время пособие по беременности и родам для мам-студенток тоже будет пересматриваться в сторону увеличения», — рассказала Наталья Лугачева.

С начала действия этой меры поддержки, с сентября 2024 года, уведомления о праве на студкапитал получили 88 молодых семей — воспользовались 14, у остальных есть десять лет на то, чтобы решить, как его потратить: средства — в 2025 году это 1 миллион 40 тысяч рублей, сумма индексируется ежегодно — можно использовать для улучшения жилищных условий, компенсации платы за наем жилья, получения первого образования родителями, получения дошкольного образования ребенком, оплаты медицинских услуг и ежеквартальной денежной выплаты.

«Жилье у ребят, как правило, на первом месте. И это понятно, перед молодой семьей стоит много задач. Им надо не только воспитывать ребенка, но и думать, где жить, на что жить и как окончить образовательный процесс, чтобы выходить в жизнь дипломированным специалистом и продолжать трудиться на благо Родины», — говорит министр Наталья Лугачева.

Сохликовы тоже думают о своем жилье, и этот миллион станет существенным вкладом в молодую ячейку общества.

«Узнали о программе студенческого семейного капитала, когда Валерия была на седьмом месяце беременности. Решили узнать, подходим или нет, обратились в управление соцзащиты по месту жительства, оказалось — идеальные кандидаты: оба прописаны в Челябинской области, я сам заканчивал Политехнический колледж, супруга продолжает учиться в педагогическом колледже, дочь родилась в этом году — а по условиям, ребенок должен появиться на свет после 1 января 2024 года», — рассказывает Никита.

Совмещать материнство с учебой можно, говорит сама молодая мама, но тут же добавляет: когда есть помощники. Их молодой семье очень сильно повезло с бабушками-дедушками и крестными, которые всегда готовы выручить.

«Бабушки просто устраивают вахту, передают Марьянку, как эстафетную палочку, друг другу, когда у меня сессия», — рассказывает Валерия.

Кстати, группа поддержки — молодые бабушки Лена и Наташа — тоже сегодня были приглашены в министерство. Обе очень рады за свою молодежь:

«За такую помощь от государства — огромная благодарность. Все же детям будет полегче, есть какие-то перспективы и надежды. Это очень круто и респект. Надеемся, что такой, по сути, подарок от руководства Челябинской области поможет их семье расти, процветать, продвигаться. А мы всегда будем рядом и всегда поможем. Будем рады появлению новых внуков».

К слову, если в молодой семье во время обучения мамы Валерии появится второй ребенок, а средства капитала еще не израсходованы полностью, то остаток будет увеличен на 20%.

«И важная ремарка: мы видели, что прежде пары часто предпочитали не регистрировать отношения — чтобы было проще получить социальные пособия, привязанные к прожиточному минимуму. Но вот такой вид поддержки, привязанный не к доходам, а к статусу — статусу семьи — это тренд», — говорит Наталья Лугачева.