Россия начнет игнорировать решения ЕСПЧ, принятые после выхода РФ из Совета Европы

Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме РФ

18 мая депутаты Государственной думы РФ в первом чтении приняли законопроект о том, что постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 16 марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.



«Этот шаг логично следует из уведомления, поданного нашим правительством в адрес генсека Совета Европа о выходе из этой организации. Мы покинули Совет Европы — значит, прекращаем сотрудничество с Европейским судом по правам человека и другими институтами Совета. Все решения ЕСПЧ, принятые после 16 марта, Россия вправе не исполнять. Для этого подготовлены поправки в Уголовно-Исполнительный Кодекс РФ и ряд других законодательных актов», — объяснил Первому областному информагентству депутат ГД от Челябинской области Дмитрий Вяткин.

В пресс-службе Госдумы уточняют, что, согласно законопроекту, вплоть до 1 января 2023 года Генеральная прокуратура РФ может продолжать выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 года.

«Европейский суд по правам человека давно себя изжил. Под эгидой борьбы за права человека, под вывеской ЕСПЧ Запад защищал права только своих ставленников и подопечных, так называемых „борцов с режимом“. ЕСПЧ на протяжении многих лет вел свою деятельность в отношении России, исключительно исходя из необходимости оказания на нашу страну политического давления. По сути, весь Совет Европы — это орган политического давления», — заявил также Дмитрий Вяткин.

Как сообщало ИА «Первое областное», 15 марта 2022 года генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич получила письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с решением о выходе России из состава этой организации. В правительстве РФ этот шаг объяснили тем, что СЕ давно превратился «инструмент антироссийской политики».