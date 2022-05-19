В Челябинской области еще 124 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 19 мая 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти семь тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 124 положительных результата, среди заболевших есть 16 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 330 тысяч 439 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 19 мая, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 63 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 319 тысяч 581 южноуралец. Продолжают лечение 1883 пациента.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о четырех скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9834 человек.