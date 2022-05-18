В России увеличили максимальную сумму кредита для льготной ипотеки

В Челябинской области под 9% годовых можно взять до 15 млн рублей на жилье

В России увеличили максимальный размер ипотечного кредита с использованием льготной ставки. В правительстве РФ пояснили, для каких регионов сумма ипотечного займа выросла с 12 до 30 млн рублей, а где — с 6 до 15 млн. Банкам, которые выдают льготные кредиты, компенсируют разницу ставок. Программа будет действовать до конца 2022 года, пояснил председатель правительства Михаил Мишустин.

Напомним, в России льготную ипотеку о 9% годовых. При этом максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей оставляла до 12 млн рублей, а для для других регионов — 6 млн рублей. Сегодня правительство решило увеличить максимальный размер кредита с использованием льготной ставки на покупку жилья. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей сумма выросла до 30 млн, а для других регионов — до 15 млн рублей.

«Так граждане смогут приобрести квартиру и большей стоимости, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке. Программа будет действовать до конца 2022 года. Банкам, которые выдают такие кредиты, ставка в пределах льготного лимита будет компенсирована», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Он уточнил, что эти меры позволят обеспечить жильем россиян, загрузить строительный сектор и стимулировать развитие смежных отраслей.



