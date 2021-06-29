Пока гром не грянет: на домах в Залесье начали устанавливать молниеотводы

В июне дом на улице Еловой, 3 в микрорайоне загорелся, по предварительным данным, от удара молнии

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В микрорайоне Залесье продолжают устранять последствия пожара, в результате которого сгорела кровля дома № 3 по улице Еловой. На днях жильцы соседних домов заметили, что после инцидента на крышах появились конструкции, похожие на молниеотводы. Об этом ИА «Первое областное» сообщили жители Сосновского района.

«Я живу в микрорайоне Залесье и из окна увидела, как вчера на крышах домов по Еловой, 1 и Еловой, 9 устанавливали конструкцию длиной метра 2—3, похожую на молниеотвод. Установили прямо посередине дома», — рассказала ИА «Первое областное» жительница Залесья Анастасия.

За комментарием редакция обратилась в УК «Женева». На момент публикации информацию об установке молниеотводов коммунальщики не подтвердили, но и не опровергли. Кто же и за чей счет загадочным образом устанавливает молниеотводы на домах — до их пор непонятно.

«Директор УК на собрании говорил, что он понятия не имеет, кто заказчик установки молниеотводов на домах в Залесье, и при этом монтаж делали их сотрудники. И опять же сейчас устанавливают без проекта, экстренно и без объяснения нам», — рассказали жители дома № 3 на улице Еловой.

Люди утверждают, что заключение МЧС им до сих пор не предоставили.

«Но уже на сегодня понятно, что наши дома не оборудованы молниезащитой, что и стало причиной таких серьезных повреждений, утепление на доме было выполнено из пенопласта, кровля мягкая, стропильные конструкции деревянные — это всё горючие материалы. Заключения технической экспертизы о безопасности проживания в доме нет. Необходимо поднимать проектную документацию и разбираться: был ли громоотвод по проекту; по какой причине его не было в реальности; кто в УК принял дом на обслуживание без громоотвода и почему его отсутствие не вскрылось до сих пор», — говорят жители.

По словам вице-губернатора Сергея Шаля, в соответствии с требованиям к проектированию строительства, здания до 30 метров не оборудуются громоотводами.

«Отсутствие громоотвода не являются нарушением строительства. У собственников есть право оборудовать свое жилье такими отводами», – прокомментировал заместитель губернатора.

Он также отметил, что по предварительной оценке на замену кровли и ремонт стропильной части потребуется около 8 млн рублей.

«Сейчас мы ждем собрания собственников, чтобы они определились, кто будет уполномоченным органом. Как правило, это управляющая компания, которая будет подписывать договор, акты приемки выполненных работ. Контроль за выполнением работ будет также осуществляться собственниками»,– пояснил он.

Ранее ИА «Первое областное» обращалось в региональный Минстрой с вопросом о том, был ли установлен молниеотвод (учитывается при проектировании здания) на пострадавшем доме и проверяли ли его наличие специалисты госстройнадзора.

«Дом № 3 на улице Еловой в микрорайоне Залесье построен в 2013 году. Поскольку здание является жилым многоквартирным домом с количеством этажей не более трех и количеством блок-секций не более четырех, проектная документация по данному объекту на момент выдачи разрешения на строительство не подлежала экспертизе, а его строительство — Государственному строительному надзору», — сообщили ИА «Первое областное» в министерстве.

В администрации Сосновского района уточнили, что жителям предложена материальная помощь в связи с пожаром. Сумма рассчитывалась комиссией индивидуально, исходя из актов, составленных по каждой квартире.

Напомним, вечером 22 июня молния ударила в кровлю дома № 3 по улице Еловой, вспыхнула крыша здания. О последствиях пожара рассказали жители Залесья. Сгоревшую крышу восстановят за счет фонда капремонта, готовится смета, полностью требуется заменить утеплитель, стяжку, стропильную конструкцию и саму кровлю. Точные даты пока неизвестны, но власти заверили, что завершить работы будущему подрядчику предстоит в кратчайшие сроки.